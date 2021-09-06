郭台銘解隔離返家 透露9月中下旬起BNT疫苗每周到貨

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘自歐洲返台進行 14 天隔離，今 (6) 日清晨解除隔離返家，郭台銘也在臉書發文透露，第二批 BNT 疫苗將在本週結束前到貨外，中秋節左右也會有一批疫苗抵台，9 月中下旬開始，預計採每週 70-80 萬劑數量「週週到貨」。

郭台銘在 8 月初時親赴歐洲向 BNT 催貨，並在 8 月 22 日抵台，進入防疫飯店進行隔離，而今日結束 14 天隔離期，進入 7 天自主管理，郭台銘表示，恢復往日上班工作的心情，一切如常，感謝外界關心。

針對外界關注的疫苗到貨進度，郭台銘表示，除了第二批簡體中文標籤應該在本週結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週 70-80 萬劑數量「週週到貨」，先盡快達成本年度 800-900 萬的目標量。

不過，他強調，仍正在努力爭取更多數量今年抵台，永齡基金會將跟進相關到貨事宜，視實際國際運輸狀況做調整。

郭台銘在受訪時也表示，目前首批疫苗已經進來、數據也都有了，希望接下來能把流程縮短成一個禮拜，因為檢查是為了看運送過程中有沒有損壞，讓年輕人、需要的族群可以趕快打到疫苗，甚至能在中秋節之前打到，多一點保護力。

關於外界詢問是否接機，目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，疫苗能到最重要，郭台銘也在文末也寫下，共同心願重回生活正軌、加強防疫不可掉以輕心。