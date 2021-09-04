〈貴金屬盤後〉盼8月非農數據拖緩Fed縮表 黃金登11週高點

週五 (3 日) 交易，黃金期貨價格上漲並創下 6 月中旬以來的最高收盤價，係因美國 8 月非農新增就業人數低於預期，促使本週收高。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，非農就業數據令人失望這一點「不容小覷」，因為這將讓 Fed 有更多理由推遲削減購債規模的計畫，黃金也因此預期而走高。

「下一個重大的經濟數據將是 8 月生產者物價指數 (PPI)，預計下週五發布。黃金在 1800 美元上方找到了良好的支撐，並在那裡建立了穩固的基礎。」他補充。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 22.20 美元或 1.2%，收每盎司 1833.70 美元，登 6 月 16 日以降最高收盤價，本週交易最活躍的黃金期貨價格上漲 0.8%。

黃金走勢大部分與美元和美國公債殖利率的變動有關，而週五美國就業報告公佈後，美元小幅走低。

週五公佈的數據顯示，美國 8 月非農新增就業 23.5 萬人，為 7 個月來新增人數最少的記錄，且遠低於經濟學家預期。根據華爾街日報調查，經濟學家本預期 8 月非農新增就業 72 萬人。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告指出，「這數據遠低於預期，美國勞動力市場要收復失地還有很長的路要走。」他指出，美元指數因此下降，提振了黃金價格。

ICE 美元指數下降 0.12 至 92.012，本週下滑 0.7%。

「黃金價格的主要趨勢明顯向上，有鑑於市場迷戀寬鬆貨幣政策這一點，Fed 不太可能現在收緊貨幣政策。」

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「就業數據明顯弱於預期，但就 Fed 政策來說，不太可能因為這樣的數據就改變遊戲規則。」

「由於過去美國就業數據已大幅改善，我認為 Fed 仍有可能在 11 月的會議上宣布縮減量化寬鬆的時間表。」他說。

Razaqzada 表示，倘若接下來 9 月和 10 月的就業報告也嚴重令人失望，才可能改變這種前景。

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