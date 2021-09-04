〈能源盤後〉非農遠遜預期 拖累原油 但本週因颶風吹高油價

週五 (3 日) 交易，原油期貨價格收低，係因美國 8 月非農新增就業人數低於預期，但因墨西哥灣能源業務在颶風後的復甦緩慢，導致本週價格上漲。

週五公佈的數據顯示，美國 8 月非農新增就業 23.5 萬人，遠低於經濟學家預期。根據華爾街日報調查，經濟學家本預期 8 月非農新增就業 72 萬人。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「美國招聘放緩可能會在短期內拖累石油需求前景。」

投資者也評估了美國墨西哥灣狀況，上週末艾達颶風的餘波已造成路易斯安那州廣泛破壞和煉油廠關閉，殘餘風暴週四也襲擊了美國東北部，造成至少 45 人死亡。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「艾達颶風對路易斯安那州的 Fourchon 港造成的破壞似乎比我們見過的任何海灣風暴都大，可能是自 Harvey 或 Katrina 颶風以來最大，而這是墨西哥灣業務運作的主要集結區。」

根據美國安全與環境執法局 (BSEE) 週五數據，墨西哥灣地區因艾達颶風的衝擊，估計 93.33% 的海灣石油生產，以及 89.25% 的天然氣生產已遭關閉。週五的數據幾乎沒有較前一日改善，週四遭關閉的石油和天然氣產能分別估計 93.55% 和 91.29%。

Flynn 表示，「生產復甦的速度更慢了。」

週五，貝克休斯 (BKR-US) 報告指出，在上週末墨西哥灣因颶風撤離後，本週美國活躍的石油鑽井平台數量減少 16 個至 494 個，為今年迄今單週減少程度最大的記錄。

Flynn 表示，下週鑽井平台數量可能會繼續下降，「墨西哥灣的生產商還需要一些時間才能恢復生產。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 1%，收每桶 69.29 美元，本週上漲 0.8%。

週四 10 月 WTI 原油上漲 2%，創 8 月 3 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 42 美分或 0.6%，收每桶 72.61 美元，本週上漲 1.3%。

本週原油期貨價格也受到美國上週原油庫存下降的支撐，儘管 OPEC + 週三決定不變動 7 月達成的計畫，即自 8 月起每月增加 40 萬桶 / 日原油產量。

EIA 報告也指出，在勞動節假期週末旅行之前，上週美國汽油庫存意外增加 (勞動節假期通常會提高燃料需求)。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4% ，收近每加侖 2.15 美元，本週收高 1.6%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.16 美元，本週收高 2.5%。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 4.71 美元，再創 2018 年 11 月以來最高水準，本週收高 7.4%。

EIA 週四報告，上週 (8/27 止) 美國天然氣供應量增加 200 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，符合分析師平均預期。

根據 EIA 數據，庫存供應量仍低於一年前與 5 年平均水準。

施耐德電氣全球大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「海上天然氣生產幾乎完全停產，目前還沒有完全恢復生產的跡象。」

「雖然到週四時，路易斯安那州的大多數港口已重新開放船舶通行，但 Fourchon 港周圍的道路、電力和供水服務基礎設施遭到破壞，使海上生產不太可能迅速增加。」她說。