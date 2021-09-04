白宮推650億美元流行病預防計畫 提升未來危機處理能力

美國拜登政府周五 (3 日) 宣布一項 650 億美元的流行病預防計畫，白宮科技政策辦公室 (OSTP) 和國家安全會議 (NSC) 將重點保護美國免於潛在致命的生物威脅，為未來的疫情風險做準備。

白宮表示，這些資金計劃分配給衛生及公共服務部 (HHS) 下的任務控制辦公室，為期 7 到 10 年。該辦公室旨在與多個政府機構合作獲得專業知識，例如 1960 年代的阿波羅計畫。

OSTP 主任 Eric Lander 表示，鑒於新冠肺炎使美國生活、經濟造成損失，現在真的需要提早準備，就像是阿波羅登月任務，或人類基因計畫，這樣的努力需要持續性的承諾和責任。

這份計畫名為「美國流行病準備：改革我們的能力」(American Pandemic Preparedness: Transforming Our Capabilities)，規模 650 億美元，項目如下：

疫苗開發 242 億美元

藥物開發 118 億美元

加強公共衛生基礎設施 65 億美元

改善測試 50 億美元

個人防護裝備 31 億美元

監測系統 31 億美元，實時監測 23 億美元

Lander 說，目前預算應至少為實現該目標提供 150 億美元。OSTP 還將建立一個新疫情預防辦公室。據消息人士透露，白宮為該辦公室找來疫苗開發計畫「神速行動」的疫苗主管官員 Matthew Hepburn。

去年疫情爆發暴露出美國在防疫下醫療供應鏈的困境，導致醫療人員無法獲得足夠個人防護設備。白宮表示，未來將對五個急需領域進行投資，包含擴大藥品、診斷產品庫存、加強傳染病威脅監測、改進危機處理反應、補充防護設備和生物防禦多面向管理。

國家安全會議負責全球衛生安全和生物防禦的資深總監 Beth Cameron 表示，該計畫旨在確保未來看到可能具有流行病潛力的疫情出現初期跡象時，美國具備危機處理所需的能力。