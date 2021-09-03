台灣50成分股新增富邦媒、刪除亞泥 9/22生效

富時羅素今 (3) 日公布台灣 50 指數等成分股名單，其中新增富邦媒 (8454-TW)，刪除亞泥 (1102-TW)，同時增加欣興 (3037-TW)、開發金 (2883-TW)、群創 (3481-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)、緯穎 (6669-TW) 等候補名單，相關成分股將自 9 月 22 日生效。

至於台灣中型 100 指數成分股則新增亞泥 (1102-TW)、燁輝 (2023-TW)、新唐 (4919-TW)、同欣電 (6271-TW)；遭刪除成分股則有富邦媒 (8454-TW)、川湖 (2059-TW)、神達 (3706-TW)、聯合再生 (3576-TW)。

中型 100 成分股候補名單則有文曄 (3036-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW)、中石化 (1314-TW)、南茂 (8150-TW)、豐興 (2015-TW)、晶豪科 (3006-TW)、矽創 (8016-TW)、榮運 (2607-TW) 與榮成 (1909-TW)。

另外，高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日為指數定期審核過渡期，在此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為 9 月 22 日、23 日、24 日、27 日和 28 日。