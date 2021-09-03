三分鐘讀懂 Attrace：基於以太坊的去中心化推薦平臺

Attrace 通過代幣激勵的方式建立了一個「中間人賞金平臺」，並獲得了 Deribit 幾位創始人領投的 250 萬美元融資。

撰文：Eric

區塊鏈項目的推廣一直以來都是一個行業痛點。由於政策限制與應用兼容性等問題，區塊鏈項目無法通過廣而告之的方式進行營銷，而只能使用最基礎的點對點的模式進行傳播。時至今日，社羣推廣依然是主流，而傳播不暢導致的信息不對稱，在某些程度上阻礙區塊鏈項目的進一步發展。

或許未來我們能看到 Web3.0 和 Web2.0 的兼容，但在此之前，我們仍需要一個區塊鏈領域原生的中介平臺來實現這一環功能。而 Attrace 恰好可以勝任這一角色。

簡介

去中心化推薦協議 Attrace 誕生於 2018 年，最初該項目建立了一個利用 Golang 語言編寫的基於 DPoS 共識機制的區塊鏈，併發行了原生代幣 ATTR。項目建設的初衷在於希望建立一個營銷平臺從而跳過中間商，且利用加密貨幣作爲整個生態價值流通的基礎。但就像 18 年那會兒無數聲稱要利用區塊鏈改變世界的項目一樣，Attrace 最終沒有掀起太大的波瀾。

但進入到 2021 年，隨着 DeFi、NFT、IDO 等衆多概念的興起，Attrace 似乎找到了新的方向，推出了基於以太坊的全新推薦平臺。新的平臺把之前想要去掉的中介重新加入進來，通過代幣激勵的方式建立了一個「中間人賞金平臺」，並獲得了 Deribit 幾位創始人領投的 250 萬美元融資。

實現機制

新的 Attrace 平臺建立在以太坊之上，利用智能合約實現了佣金自動化的分配，包含對 NFT、流動性池、IDO 等的推薦，目前協議實現了對 NFT 和流動性池的支持，用戶可以利用鏈接向其他用戶推薦正在銷售的 NFT 或需求流動性的資金池並獲得佣金以及 ATTR 代幣獎勵。具體實現流程如下：

發起者可以在 Attrace 平臺提交其想要賣出的資產或需要吸引用戶的 DApp，並存入作爲賞金的加密貨幣。

此時推薦人可以選擇資產推薦給潛在的買家。推薦人首先需要鑄造一個推薦代幣（需消耗 ATTR，但在目前的優惠政策下不需要），之後平臺會基於推薦代幣生成一個專屬的推廣鏈接。

之後推薦人可以將鏈接發送給潛在的用戶，同時協議將通過推薦代幣生成一個轉換代幣併發送給驗證節點。而驗證節點會通過這些轉換代幣來驗證推薦行爲。

潛在用戶如果通過該鏈接使用了 DApp 或購買了相應的資產，則佣金就會通過合約自動轉入推薦人的賬戶，發起者也會收到買家的款項。

總體來說，Attrace 的機制設計遵循了去中心化的原則，推薦代幣本質上是一個合約，代幣的生成意味着推薦行爲的開始，驗證節點則通過基於推薦代幣生成的轉換代幣以及推廣鏈接來驗證全流程的真實性，整個過程都通過合約的交互來完成。

代幣分配

Attrace 代幣 ATTR 總量 10 億，分配如下：

推薦獎勵：25%，2.5 億

生態激勵：10%，1 億

第一輪私募融資：12.3%，約 12.29 億

2018 年早期貢獻者：12.52%，約 12.517 億

團隊：18%，1.8 億

顧問：4%，4000 萬

第二輪私募融資：6.78%，6780 萬

IDO：1.5%，1500 萬

剩餘資金：9.91%，約 9905 萬

其中，生態系統的激勵鎖定 3 個月後分 12 個月釋放；第一輪私募融資鎖定 6 個月後分 12 個月釋放；早期貢獻者和第二輪私募融資分 12 個月釋放；團隊和顧問的代幣鎖定 6 個月後分 24 個月釋放。

ATTR 代幣的作用主要爲支付費用、治理、質押。

支付費用主要指使用網絡的用戶（發起人、推薦人等）需要使用 ATTR 支付費用纔可以使用相應功能，而這些費用將用於獎勵給驗證者等服務提供者。此外，代幣持有者可以對提案進行投票，Attrace 官方表示完全的 DAO 治理將在兩年內實現。最後，作爲網絡的驗證者，需要質押一定的 ATTR 纔可以進行驗證，並且可以獲得用戶支付的費用作爲獎勵。

現狀及未來展望

Attrace 與 CardWallet、Router Protocol、Dfyn 均有合作，上線了三者流動性池的推薦市場。目前 Attrace 還是專注於業務層面，並未向其他領域進行拓展，但目前看來其想象空間仍然是非常豐富的。其中最重要的一點在於與 DeFi 世界的交互，這個交互並不是和其他 DeFi 項目的合作，而是其推薦代幣可發揮的金融作用。

Attrace 的推薦代幣是一個包含着收益的代幣，也就是說推薦代幣可以作爲抵押品或爲其開發衍生品。作爲抵押品，其價值體現在可以獲取的潛在收益，相當於傳統領域的貿易商或品牌方，對其的估值很可能涉及到了目前 DeFi 仍未觸及的領域；另一方面，該代幣實際相當於合作方代幣的獲取權，而對合作方代幣未來價值的預測就成了該代幣的價值體現，類似於某種代幣的一種衍生品。這種利用推薦代幣作爲推薦行爲驗證的創新玩法，或將爲其帶來平臺之外的想象空間。