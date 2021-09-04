Square 如何搭建去中心化的比特幣交易所？

Square 高管 Mike Brock 連環推闡述用法幣交易比特幣的去中心化交易所的背後想法。

撰文：Perry Wang

上週五， 推特聯合創始人 Jack Dorsey 在推特上發佈了有關 Square DeFi 服務部門的詳細信息，稱這一新業務將致力於建立「一個開放平臺，以創建一個專營比特幣的 DEX」。這意味着，Jack Dorsey 所創立的移動支付技術服務商 Square 距離啓動比特幣去中心化交易所（DEX）又近了一步。

這也標誌着加密領域之外的大公司首次涉足去中心化金融（DeFi），並且將讓 Square 與 PayPal 和 Stripe 等其他支付公司程序明顯區別。

雖然 PayPal 等其他支付服務商已涉足加密貨幣的買賣，但 Square 進入 DeFi，意味着其對區塊鏈和加密的捆綁承諾上升到新的層級。DEX 依賴於區塊鏈技術，用戶可以使用自動合約進行點對點加密交易。

Square 目前大部分收入來自爲企業和消費者處理支付，該公司一直非常看好比特幣。消費者可以通過其 Cash 應用購買比特幣。Square 公司自身在去年購買了價值 2.2 億美元的加密貨幣作爲投資。

Square 這種較早擁抱加密貨幣的姿態，與其聯合創始人兼首席執行官 Jack Dorsey 對比特幣所持的立場相吻合。Dorsey 曾表示，加密貨幣最終將統一世界。Square 可以通過 DEX，使更多人涉足比特幣交易。

其他 Square 高管已經暗示了新業務的結構細節。雖然尚不清楚 DEX 將建立在哪個區塊鏈網絡上，但比特幣區塊鏈可能是其中一個競爭者。該部門的負責人 Mike Brock 週五在推特上表示：「我們希望它是比特幣原生的，從頭到腳都是。」

基於比特幣的 DEX 是不同尋常的，因爲大多數 DEX，如 dYdX 和 Uniswap，都建立在以太坊區塊鏈上，後者具有更強大的自動化合約能力。不過，Dorsey 表示他更喜歡比特幣 BTC，而不是以太坊的加密貨幣 ETH。如果 Square 跟隨其領導者的觀點，它最終可能會動搖主流支付提供商對這個市場的看法——以及這些交易所的運作方式。

Square DeFi 服務部門如果搭建比特幣去中心化交易所？Square 高管 Mike Brock 發表了連環推文，闡述這一新舉措背後的想法。 Linkedin 顯示，Brock 在 2021 年 7 月 出任 Square 「TBD」業務部門總經理，負責領導「對一切進行去中心化」的工作。

以下爲 Mike Brock 推文內容：

1 對於 「Square TBD」這個業務部門是什麼和不是什麼，存在非常多的猜測。在過去的幾周裏，我們的團隊一直在確定哪些需要確定的內容。我們想最終分享該團隊的方向，而且，我們有一些問題想探討。

2 我們相信比特幣將成爲互聯網的原生貨幣。儘管有許多項目可以幫助互聯網變得更加去中心化，但我們的重點聚焦於爲所有人建立健全的全球貨幣體系。

不過，我們認爲目前需要存在一些缺失的部分。

今天人們要買進比特幣，通常需要在中心化和託管服務中利用法定貨幣進行交換，例如利用 @CashApp 或 @Coinbase。這些通往比特幣的法幣出入通道存在很多問題，並且在世界各地未能均勻分佈。

4 下面就是我們希望要解決的問題：通過一個平臺，可以輕鬆地爲世界任何地方的非託管錢包提供資金，以構建比特幣的出入口。您可以將其視爲可以用法幣交易的去中心化交易所，或者稱爲「DEX」。

5 正如我們所說，這個平臺將完全以公開、開源、開放協議的方式開發，任何錢包都可以使用。不存在由 TBD 團隊控制的基礎設施或治理模型。這個平臺無需許可。

6 我們希望它是比特幣原生的，從頭到腳都是。這讓我們考慮諸如 @RSKsmart 這樣的方案，不過，構建這一項目所需填補的鴻溝可能太大，也會讓我們考慮其他鏈作爲橋。

7 我們目前看到的一些差距與成本和可擴容性有關。閃電網絡 Lightning 正通過支付解決這方面的問題。我們需要解決數字資產之間的交換基礎設施，例如穩定幣。

8 目前想到的問題和挑戰如下：現在存在哪些項目可以幫助我們以比特幣原生方式解決這些問題？ 現在我們已經確定了方向，隨着我們取得進展，您會聽到更多來自我們的消息。但是現在，感謝比特幣居民！