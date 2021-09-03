富邦金永續經營再創國際榮耀！蔡明興榮獲「負責任企業領袖獎」

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦之亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Enterprise Awards，簡稱 AREA) 於昨 (2) 日舉辦「2021 年亞洲企業社會責任獎」線上頒獎典禮，富邦金控董事長蔡明興榮獲「負責任企業領袖獎 (Responsible Business Leadership)」之殊榮，為台灣唯一獲獎的金融保險業之領袖。

富邦金控子公司富邦人壽因於疫情期間極投入社會關懷防疫作為，推出全台首張法定傳染病定期健康保險，強化國人健康保障，連續兩年蟬聯「健康衛生推廣獎 (Health Promotion)」。

亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Enterprise Award，簡稱 AREA) 自 2011 年起，致力在亞洲表揚落實永續及企業社會責任方案的企業，AREA 為亞洲規模最大的永續獎項之一，參獎企業涵蓋南亞、東南亞及中東地區。2021 年超過 20 個亞洲國家參獎，共有七類獎項，其中「負責任企業領袖獎」為 AREA 獎之最高榮譽。

蔡明興堅持以正向力量打造共好社會 永續經營再獲肯定

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控胸懷社會共好，致力為世界打造更美好的明天，而推動企業永續經營，發揮對社會及環境的正向影響就是達成關鍵。因此，富邦金控率先同業在 2015 年底成立「公司治理及永續委員會」，由獨立董事監督推展永續願景工程。今年適逢集團六十週年，除揭示全新品牌理念「正向力量 成就可能」，更進一步擘劃 2025 年永續願景藍圖，聚焦四大 ESG 策略「低碳、數位、激勵、影響」，結合金融業核心職能，持續打造領航金融界的正向力量，為環境、為社會、為大眾成就更多可能。

全球已進入氣候緊急狀態，蔡明興認為，「低碳」是首要任務，期望發揮金融業的正向影響力，透過資金引領產業奔向綠色，全力「Run for Green」。今年 6 月富邦金控成為國內首家金融業者承諾不再投資燃煤比過半的發電廠，並針對五大高碳排產業發布投融資承作條件限制；同時，訂定 2025 年永續金融目標，包括承作綠色金融餘額達 2.45 兆元、提供氣候相關保險商品與服務達 70 億元等。更於今年發布金融業第一本 TCFD 報告書，並首次在 CSR 報告書中導入 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 準則，展現領航氣候金融發展的決心。

同時，富邦金控也不遺餘力投入社會公益，今年上半年台灣新冠肺炎疫情進入緊急狀態，富邦金控即善盡企業所能，扮演抗疫後援軍的角色，迅速且即時地提供相關部門協助。截至目前，富邦金控 (含子公司) 及基金會已累計捐贈地方政府及第一線醫療院所抗疫及採購疫苗經費約 2.4 億元，富邦集團累計捐助抗疫基金及物資近 4 億元。

富邦人壽促進國人良好健康與福祉 以人為本積極投入社會關懷防疫作為

「健康」是人類生存的最基本需求，也是提升福祉的重要核心。富邦人壽以成為國民品牌為目標，積極呼應聯合國「永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)」，訂定產品發展策略，運用核心職能，體現保險商品保障本質並善盡企業社會責任。面對新冠肺炎疫情，為保障國人健康，不僅推出國內首張法定傳染病定期健康險─「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」，若保戶罹患法定傳染病，除給付「法定傳染病保險金」外，若因此致住院接受診療或身故，住院醫療保險金日額、身故保險金兩項目將加計給付，且同時縮短法定傳染病等待期，協助全民建構完善健康保障；同時，基於保戶第一的服務精神，疫情期間推出多項服務應變措施，如推動「視訊投保」、「保險理賠採從新從優原則」、提供醫護、防疫人員關懷慰問金、啟動「視訊生調」替代體檢方案，避免保戶出入醫療院所等，協助保戶因應大型公衛事件所帶來的衝擊與影響。

疫情嚴峻與氣候災難除衝擊全球社會與經濟發展外，也讓人們意識到未來環境、社會與經濟的「不確定性」將成為常態，也更突顯企業永續經營，與社會、環境共存共榮的重要性。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，企業的影響力越大，肩負的責任也越重。面對全球諸多永續發展挑戰，企業更需要前瞻的觀點與紮實的行動，才能在推動產業與經濟成長的同時，亦兼顧利害關係人權益，持續尋求突破與創新。獲獎是肯定更是責任的延續，富邦人壽將持續兼顧企業營運發展、對社會的責任、對環境的友善，並持續開發具金融包容性與扶弱、老年醫療等相關的保險產品服務，致力讓各年齡層與族群都能夠受到保障，實踐「正向力量 豐富生命」的願景。