凱美馬來西亞廠員工確診再度停工 電阻產出估減20%

被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (2) 日公告，馬來西亞子公司 ASJ Component (M) Sdn. Bhd. 因有 24 名員工確診，因此依馬來西亞政府衛生管理單位要求規定自 9 月 2 日晚班起停工至 9 月 8 日，預計將影響電阻單月產出降低約 20%。

據了解，馬來西亞廠約占凱美電阻產能的 6 成，凱美表示，將進行全廠消毒，以及對全部員工進行新冠病毒檢測，並視檢測結果遞交提早復工申請，也持續優化中國廠區產出，降低對客戶影響。

馬來西亞自爆發新一波新冠肺炎疫情以來，確診數居高不下，凱美馬來西亞電阻廠在 7 月時配合工業區防疫政策也曾停工，復工後維持 60% 的人力運作生產，此次則是因為內部員工確診導致工廠停工。

而目前電阻市況多空交雜，先前相繼傳出因半導體缺料，導致動拉貨動能放緩，以及龍頭廠國巨 (2327-TW) 砍價 10% 搶市占的消息，但現在供給端出現再度受到疫情影響，讓整體供需情況再添變數。

除了凱美外，日本被動元件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden) 位在馬來西亞的砂拉越 (Sarawak) 廠區，日前也因員工染疫，宣布停工至 9 月 10 日，該廠區是太陽誘電當地生產 MLCC 的主要工廠。