經濟學家：醫療保健行業恐成中國下一個監管目標

近期以來，中國監管機構針對包含科技、教育到數據安全領域進行審查，中國國家主席習近平也多次強調「共同富裕」的重要性。有經濟學家警告，這就是中國當局針對企業進行一連串打擊的原因，並表示中國的醫療保健業可能會成為下一個遭受審查的產業。

市場調研機構 TS Lombard 經濟學家 Rory Green 表示，「共同富裕」仍然是一個還在尋找實施戰略的想法。就目前情況來說，中國對於產業和資本市場的監管，要比進行結構改革容易得多。

Green 預測，除了房地產市場之外，醫療保健業將會成為中國當局的下一個目標。他在報告中表示，醫療保健業是中國目前唯一尚未遭受監管審查的產業之一，且醫療產業特別脆弱。

報導指出，醫療產業是中國所謂新三座大山之一，另外也包含教育及房地產。這 3 項關係與民生的基本服務相關的產業近期成本不斷上升，對民眾生活構成了負擔。

凱投宏觀 (Capital Economics) 在報告中稱，中國政府先前承諾會控制價格，預期現在將會加大力度。凱投宏觀資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示，針對公共住宅和醫療保健可能會擴大，而私營醫療供應商和房地產開發商可能很快就會在定價和利潤方面面臨更大的限制。

中國當局在過去一年中針對科技、教育和食品配送等產業的打壓措施，已導致中概股大幅拋售。近幾個月來，中概科技股蒸發了數十億美元。至今為止，中國醫療保健股的表現相對較好，MSCI 中國醫療保健指數略低於持平線，而 MSCI 中國指數下跌超過 13%。