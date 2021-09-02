字節跳動證實計畫出售證券業務傳聞

陸媒指出中國網路龍頭字節跳動計劃出售旗下證券業務，整體估值約人民幣 5～人民幣 10 億元。對此消息字節跳動公開回應稱，公司正緊縮金融相關業務，確實有出售證券部門的計畫。

字節跳動之前一度布局網路券商，其證券業務由平台產品海豚股票和松鼠證券所組成，前者負責中國證券業務，後者負責港美股業務。平台產品主要是 2017 年營運的海豚股票，主要獲利模式為付費的股票投資課程，與股票諮詢推薦等加值服務。

其中，股票諮詢推薦服務由字節跳動在 2018 年收購的北京金美林投資顧問提供，該公司具有證券投資與諮詢執業資格，也是在這次出售範圍之內。

(圖片: AFP)

除了佈局中國證券業務，字節跳動還投入港美股業務。而該項業務主要由松鼠證券負責。而松鼠證券的曝光，一度引起金融圈人士關注。

為何要佈局港美股業務，業內認為其巨大的利益是原因之一。之前，中國已有多家網路券商對港美股交易進行佈局，包括富途證券、老虎證券，它們在近兩年的獲利表現不俗。

以富途證券為例，今年 8 月 31 日，富途證券公佈 2021 年第二季財報顯示，富途第二季總交易額達 1694 億美元，上半年交易額達 3.6 兆港元，已超過去年全年。

第二季富途證券營收達 2 億美元，同比增長 129%，連續六個季度實現年增逾三位數的成長，非 GAAP 下實現純益達 7090 萬美元，年增 127%。

業內人士認為，海豚股票和松鼠證券之所以備受關注，在於母公司字節跳動的流量加持，將為它們的成交金額帶來巨大的想像空間；此外，網科企業一般更能更深入了解用戶需求，有機會將是字節跳動進軍網路券商的另一張王牌。