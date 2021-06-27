〈觀察〉同為感測元件廠 光磊、鼎元展望不同調

感測元件市況去年下半年起明顯加溫，不過，今年第一季末以來，國內二大感測元件廠光磊 (2340-TW)、鼎元 (2426-TW) 對市況看法逐漸出現分歧，第二季單月營收表現更是兩樣情，鼎元持續站穩高檔，光磊則下滑；據悉，光磊至今尚未完全落幕的經營權之爭是主要原因之一。

光磊去年打入蘋果 Apple Watch 供應鏈，以感測元件中的光電二極體 (PD)，成為蘋果 Apple Watch 傳感器主要供應商，受惠需求暢旺，去年下半年接單熱絡，第四季感測元件相關產能更滿載生產。

然而，去年股東會的經營權之爭風波尚未平息，成為影響公司內部運作的重要因素。光磊去年股東會改選董事，以大三得光電為首的市場派取得 1 席董事，進入董事會，而日本 LED 大廠日亞化為光磊大股東，雙方合作關係密切，近年也有技術轉移、市場戰略合作，使日亞化憂心機密技術因此外流。

今年 3 月下旬，光磊便對外透露，營運面臨內憂外患，內有市場派干擾、外有原物料供應鏈漲價，導致擴產進度落後，並強調將盡可能在成本增加與產品漲價間取得最大平衡，但必定會侵蝕未來獲利空間，且不確定客戶需求為真正需求或超額下單，對今年展望審慎保守看待。

相較光磊對今年展望保守，鼎元則是從年初至今產線就持續滿載、供不應求，帶動單月營收連續 4 個月走揚，5 月營收更攀近 2 年來新高，6 吋新廠也在試產中，第三季將貢獻營收。

光磊 5 月營收則較前一月大減 35%，寫近 27 個月低點，也引發市場議論。光磊表示，營收衰退主因為出貨時程不順暢，加上分班分流減產減量所致，且原物料漲價、重複下單疑慮未解，不利出貨的情況可能要持續數月。

不過，除上述因素外，據悉，光磊為反擊市場派在經營布局上的干擾，得罪不少大客戶，許多客戶因此紛紛轉單至鼎元，逐步擴大對鼎元的下單比重，也因此使兩家感測元件廠，營收表現及市況展望出現不同調情況。