卡位馬稠後+嘉科起漲點 清景麟泰嘉聯手推5星會館地標宅

人生最大筆開銷莫過於買房置產，然而購屋學問多，要留意事項多如牛毛，若要確保能買到短期保值，中期享增值獲利，一生可住得安心的家，對於建商品牌與其推案產品 2 大面相可千萬不可忽略。近年來全台吹起一股高鐵宅購屋潮，從桃園青埔至去年房價出現暴漲歸仁高鐵，都可看見高鐵宅買氣暢旺。今年南台灣指標建商清景麟建築團隊攜手泰嘉開發，強強聯手於嘉義高鐵站旁推出地標宅，社區規劃 5 星會館享有千坪綠景，卡位嘉科發展房市起漲點，成為今年最具指標建案。

品牌建商推案具口碑 房價增值效應強

相同地段環境同樣住宅類型，民眾是否會有所疑問，為何就是會有幾棟社區，房價總比鄰近住宅來得高，這當中最大差異就是建商品牌價值所帶來增值效應！優質建商從選地評估、施工規劃、建材配置至售後服務，均站在購屋者角度去實踐，隨著已購客入住體現建築美好，優質公設搭配完善物業管理，成就 1 戶又 1 戶對建商好口碑，當屋主普遍惜售，社區鮮少物件流通，流入中古屋房市物件更奇貨可居，房價自然而然會比周邊住宅更具保值效果，甚至高於區段成交行情。

清景麟建築採風光水綠設計 業界最強售服保固

清景麟建築團隊從事地產相關已長達 30 年，近年來於南台灣推出許多指標案，如高雄楠梓大樓「清景麟白易居」，公設結合日本白石畫廊設計，已獲得德國、英國、香港等 7 大建築獎。南市南台南新都心大樓「清景麟 ‧ 巴克禮」，社區規劃森林獨立會館，逾 300 戶住家未完工先完銷。清景麟推案主打風光水綠友善智慧建築，提供業界最強前 3 年歲末維修健檢、5 年全棟外牆陽台及浴室防水保固與 25 年建築結構保固，落實一次購屋終生守護承諾。

「清景麟初衷，在於傳遞美好生活及生活好美的溫度」（圖 / 清景麟建築團隊提供）

泰嘉開發建築以人為本 豪宅規劃全齡住宅

在堅實建築結構中，社區融入水元素，近年來推案遍及南二都的泰嘉開發，以水系列建案打響知名度，以人為本設計思維，回歸建築純粹價值，透過「溫度」、「態度」與「專業」說服購屋族，立志打造城市一世紀風景。泰嘉開發近期更在台南極具發展潛力九份子重劃區，已推出 5 場熱銷建案，建築語彙結合純淨線條，以豪宅尺度規劃坪數合宜，適合全齡層住宅。公司售服團隊結合規劃部及工務部，單一窗口 48 小時內即時勘查回報，打造區段地標建築。

嘉義農工大縣城鎮翻轉 高鐵特區地價大漲 200%

近年來全台吹起一股購屋跟著高鐵建設走的風潮，如去年歸仁高鐵站新案公開，1 年時間房價漲幅 1~2 成。而近期在中央大力支持嘉義轉型成農工大縣，區段除已建置馬稠後產業園區，並將於今年 10 月於縣內選址「嘉義科學園區」，未來將創造數萬職缺帶來年產值達千億元。而位於馬稠後與嘉義科學園區 2 大建設核心，也就是區段擁有國道與快速道路串連的嘉義高鐵特區，近期地價已出現史無前例暴漲，如高鐵站所處「太頂珠段」地價，2013 年每坪僅 8 萬元，如今區段最高地價單坪已站上 12 萬元，漲幅達 5 成，而位於高鐵站旁「崙子頂段」土地，地價也從 2013 年每坪 1.32 萬元至今年出現單坪 4 萬元成交，漲幅超過 200%。

嘉義首場擎天地標宅誕生 獨棟會館享飯店尊榮服務

買房首重地段，而即便績優地段唯有產業進駐帶動職缺增加，當置產需求提升，房市自然而然隨著建設到位，房價出現大幅上揚。近期清景麟建築團隊於嘉義縣治特區及高鐵站，已購入 1.13 萬坪土地，購地總額近 14 億元，看好嘉義縣擁有馬稠後及嘉義科學園區建置，將引入數萬職缺，公司以永續經營嘉義為核心，今年下半年攜手泰嘉開發推出位於嘉義高鐵站旁輕豪宅大樓。

嘉義首場擎天地標宅距離馬稠後及嘉義科學園區車程 10 分鐘可達，近 5000 坪基地規劃地上 40 米擎天地標住宅，社區擁千坪中庭花園，相當於 13.5 個籃球場。以保留綠景提升住宅通風採光，全棟採「台南晶英酒店」管理顧問，享擁高優質飯店服務。建案建置嘉義房產史上首場具 5 星獨棟會館公設，規劃「悦 yue•KTV 室」、「雲 yun• 飲茶室」、「勁 JIN• 健身房」、「禮 LI‧LOBBY 門廳」、「星 SHING‧ 玻璃屋宴會廳」、「涵 HAN‧INFINITY POOL 無邊際泳池」、「悅 yue‧ 閱讀室」、「樂 LE‧ 兒童學習區」、「饗 SIANG‧ 食飲室」、「晶 JING‧ 鐵板燒」及「森 sen‧ 四季庭園」等，以超越五星酒店規格打造精品地標，迎接嘉義農工轉型科技城大量職缺潮。