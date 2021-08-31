〈陸港盤後〉證券加持 上證神龍擺尾 逆勢收高0.5%

周二 (31 日) 受到中國公布不如預期的 PMI 數據影響，A 股三大指數在普遍開低後一路向下探底，深指跌幅一度逾 1%，創業板指則重挫逾 2%。不過午盤後，金融類股率先反彈，當中以證券類股表現最為強勢，之後鋼鐵、地產接力推升指數。

尾盤時段上證在權值股的拉抬之下順利由黑翻紅，而其它兩大指數的跌幅則縮小，但因為電子類股表現相對疲弱，使得創業板指表現較為低迷，反彈幅度有限。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.48 兆元，較前一個交易日減少近千億人民幣，成交金額連續 30 個交易日破兆。

港股方面，今日港股呈現倒吃甘蔗走勢，早盤受到中國製造業 PMI 來到 18 個月低點，以及中國限制未成年一周網路遊戲時數影響，恒指開低走低，網路遊戲類股則成為重災區，由騰訊 (700-HK)、網易(9999-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK) 帶頭下挫。

午盤後，由於 A 股開始止跌反彈，同時法人預期中國 8 月份 PMI 將會是近期低點，且中國在第三、四季的總經政策可能再放寬，受到利多消息刺激，港股回穩反彈，在騰訊急拉的帶領下，恒指與科技指漲幅逐漸擴大，終場幾乎收在最高點。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.45%，報 3543.94 點；科創 50 指數下挫 2.06%，報 1441.17 點；深證成指下滑 0.66%，報 14328.38 點；創業板指下跌 1.76%，報 3214.12 點。

8 月份上證綜指逆勢上漲 4.31%，科創 50 指數重挫 9.43%，深證成指下滑 1%，創業板指大跌 6.57%。

恒生指數上漲 1.33%，報 25878.99 點、恒生科技指數大漲 3.39%，報 6607.78 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 61.46 億元，其中滬股通買超人民幣 29.21 億元，深股通買超人民幣 32.25 億元。8 月份北向資金買超人民幣 269.04 億元。

法人觀點

山西證券認為，伴隨成交金額大幅擴大，部分個股籌碼面出現過度集中現象，建議投資人應適當控制風險，股價相對高檔的標的可逢高減碼，並逢低買進將有獲利回溫的績優個股。

結合獲利預期來看，目前 A 股整體估值依舊處於低點，科技產業持續維持高增長，消費題材仍有回溫空間，A 股整體基本面支撐較強，指數延續長期震盪向上走勢。

