三分鐘讀懂 PartyDAO：人民參與 NFT 派對的 DAO

任何人都可以無限制參與 NFT，PartyDAO 的潛力是讓 NFT 的未來屬於人民。

撰文：Leo Young

讓音樂響起，讓派對開始。

優質 NFT 價格正在不斷攀升，CryptoPunks 最低價已經達到 120 ETH 左右，約合 38 萬美元，令多數人望而卻步。因此， NFT 領域 DAO 先後出現，例如 FlamingoDAO 和 PleasrDAO ，它們通過 DAO 成員集資，建立金庫來投資 NFT——FlamingoDAO 持有多件 CryptoPunks；PleasrDAO 則購買了 Dodge 迷因 NFT 和愛德華·斯諾登作品。

在這場 NFT 派對中，PartyBid 值得關注。PartyBid 是由 PartyDAO 推出的最新一款大衆化 NFT 集合競價產品。其不同之處在於，任何人可以參與，沒有資金要求及其他限制。任何人可以通過 PartyBid 創立衆籌，參與指定 NFT 拍賣，這樣，可以極大的拉低普通用戶參與天價 NFT 資產的門檻。

發揮集體力量的 DAO

集體的力量體現在 PartyDAO 的成立，以及 PartyBid 的產品實現過程中。

PartyDAO 產品靈感源自一次 推特互動。那還是在 4 月 17 日，區塊鏈投資機構 Paradigm 的研究員 Dave White 在推特上提議大家來一次關於加密貨幣的頭腦風暴。Mirror 創始人 Denis Nazarov 回覆了一個想法，讓大家一起籌錢購買 NFT。Paradigm 另一位研究員 Anish Agnihotri 趁着週末就寫了一個智能合約，第二週，他就用這個合約贏得 Colin and Samir NFT 作品拍賣。

之後， Denis Nazarov 在 Mirror 通過 PARTY 代幣 籌得將近十萬美元。隨即，他開始策劃產品，組建團隊，建立社羣，用了幾個月時間完成產品。多數成員都是利用閒暇時間參與項目建設。

Solidity 開發者 Anna Carroll 在推特上看到 Anish Agnihotri 發佈合約的消息，隨即與其聯繫，表示感興趣，雙方一拍即合就交換想法，之後 Denis Naza 邀請其加入。

「在 PartyDAO，沒有清晰的界限，誰是核心開發者，這個產品是誰做的這些概念。在這裏更像是合作社……」Anna Carroll 在 Zora 一次採訪 中說。

在 PartyDAO ，沒有層級關係，大家屏共同興趣，有共同目標，自發協調產品建設。這種組織方式並未降低團隊效率。相反產品迭代快速，且品質精細。他們稱自己打造的產品爲「多層玩家參與的加密產品」（multiplayer crypto product）。

來一場人民的派對

在 PartyDAO 的玩法中，針對 NFT 創建的每個衆籌被稱之爲「Party」。在這場派對中，感興趣的人共同出資參與競價拍賣，若籌得資金，並贏得拍賣，參與衆籌的人按比例獲得拆分代幣，多餘資金按比例退還。若競拍被更高出價勝出，即算拍賣失敗，資金退還給競拍用戶。

創建 Party 時需要設定 Party 名稱、拆分代幣代碼，並提供拍賣標的鏈接。PartyBid 目前只支持 Foundation 和 Zora 平臺的 NFT 拍賣。

Foundation 和 Zora 支持英式拍賣，時限爲二十四小時。當衆籌資金池 (Biding Pool) 達到拍賣品設定的底價後，任何參與衆籌的人都可以發起競價。競價開始後時限二十四小時，二十四小時內，只要衆籌資金池內資金充足，任何人都可以隨時發起競價。

贏得特定 NFT 拍賣後，NFT 存入 DAO 持幣者共同擁有的金庫，資產由 DAO 持幣者共同所有。此時，用戶可按比例獲得拆分 NFT 後的 ERC-20 代幣，剩餘資金供資者可以取回。拆分代幣使用 Fractional 的合約。拆分代幣總量按照最終拍賣籌得 ETH 比例 1:1000 的比例確定。例如 2066 號 Zombie Punk 拍賣最終籌得 1201.725 ETH，那麼 DEAD 代幣總量 1201725。供資用戶按比例領取 DEAD 代幣。

拆分代幣持有者可在任意 DEX 創立資金池，在 Fractional 進行交易。持幣用戶可在 Fractional 投票設定拍賣底價 (Reserve Price)——拍賣底價按照持幣者投票後的加權平均數設定，設定底價需要持幣用戶投票率達到 50%，未達到投票限制則無法設定底價。此外，底價不可高過或低於現價五倍。有人如果願意以高於設定的底價出價，就可以參與限時競拍或收購金庫。如果有人贏得競拍或收購，他可以獲得金庫裏的 NFT 資產，而被拆分的代幣的持幣者則可以按照比例兌換金庫資產售出的相應份額 ETH。

圖爲 PartyBid 衆籌 Party 界面。每位用戶鼠標都是色彩各異的圖標，有很強互動感

實際上，對 NFT 資產進行碎片化並不是新事物，此前出現過 B20、K21 等 NFT 拆分代幣，但是散戶對藏品沒有選擇權，很容易出現高估藝術品代幣化後，散戶難以享受到升值潛力。相比之下，PartyBid 可以讓散戶有更多選擇權。

如果說 FlamingoDAO 和 PleasrDAO 是許可式 DAO，那 PartyDAO 是無需許可的「人民 DAO」——無論資金大小。只要投入一定 ETH，任何人便可參與任何 NFT 衆籌。

許可式的 DAO 更利於巨鯨蒐集優質資產，而人民的 DAO 可以聚集散戶的力量，有機會在市場可以獲享更多優質資產的升值潛力。

DAO 的升級與繁榮的開始

從 Twitter 到 Mirror，從 Mirror 到 PartyDAO，從 PartyDAO 再到 PartyBid，這個過程可以看作是 DAO 組織走向成熟開始，也許可以爲後來者打開一道曙光。

這一過程，從層級關係明顯的許可式 DAO，再到無需許可的 DAO，PartyDAO 爲 DAO 真正實現去中心化打開一扇窗。未來或許可以在 NFT 與 DeFi 發揮無限潛力。

PartyBid 幫助小額資金散戶更多參與到以往只有少數人可以參與的藝術收藏市場中。未來靠這類平臺，也會出現更多有資質的數字藝術家、藏家、藝術鑑賞人，他們會在散戶市場中形成強大影響力，幫助散戶甄別篩選低估的潛力藝術品。從這個角度看，PartyDAO 背後的價值是，讓 NFT 的未來屬於人民。