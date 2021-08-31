繼 Anchor Protocol 之後，Terraform Labs 新推出的 Prism Protocol 要做什麼？

不同於 Anchor 那般傳統抵押模式下的本金清算風險，Prism Protocol 使用戶可選擇不同的時間段並出售期間持有資產的對應未來收益，從而賦予資產未來收益以流動性，讓用戶不必再面臨本金清算的風險。

撰文：一棵楊樹

Terra 生態在過去數月內迎來了跨越式發展，截至 8 月 29 日其 TVL 已經突破 76 億美元，大幅超越 Solana （30 億美元）和 Polygon （47 億美元），而在其中鎖倉量達 29 億美元的 Anchor Protocol 又發揮了「關鍵少數」的核心作用——藉助於 Anchor，Terra 投資者可以將本身流動性不佳的加密資產進行抵押，以此獲得流動性支持。

但相應地，Terra 雙代幣套利的穩定幣設計與典型的超額抵押要求，仍無法避免加密市場遭遇劇烈波動時，極易發生的慘烈大規模清算事件，此前「5·19」大跌中 UST 就一度因爲螺旋清算而出現了價格「脫錨」的狀況。

而作爲由 Terraform Labs 官方推出的又一拳頭產品，Prism Protocol 就旨在解決此問題——讓用戶可在能夠選擇的時間段內出售其持有資產的對應未來收益，從而通過該未來收益的借入借出來獲取流動性，不必再面臨任何本金的清算風險。

什麼是 Prism？

本質上 Prism 是在 DeFi 中引入了新的資產類別，方纔實現了用戶可以通過簡單且資本高效的方式管理與價格波動和收益率不穩定相關的風險。

具體來講，Prism 是允許投資者將收益性資產拆分成兩個最基本的組成部分：收益代幣 (YT）和主體代幣 (PT)，並進一步創建新的市場來交易這些收益代幣 (YT）和主體代幣 (PT)，從而賦予用戶全新且多樣化的收益可能：

通過將資產的未來收益代幣化，實現沒有清算風險或日常融資成本的借款；

將可變利率收益率轉換爲固定利率收益率；

獲取對資產價格或收益率的槓桿風險敞口；

通過將未來收益轉換爲 Terra 生態穩定幣，以此管理風險敞口；

獲得包括空投在內的所有質押獎勵，同時能夠立即交易這些資產或將其部署到其它 DeFi 協議；

通過 Prism 市場獲得或交易對其它帶有收益性資產的風險敞口；

所有空投都可在 Prism 中獲取，不需要訪問任何其他協議；

簡言之，Prism 通過引入可組合性使用戶能夠在公開市場上交易資產收益部分和主體資產部分，並可以基於此設計個性化的金融產品組合。

PRISM 的產品設計

其中 Prism 的產品設計具體分爲：

系統構成

CT：收益性資產提交到 Prism 金庫時所產生的擔保代幣；

PT：使用 CT 鑄造 PT 和 YT 時生成的主體代幣；

YT：使用 CT 鑄造 PT 和 YT 時產生的收益代幣；

CT=PT+YT；

流動性池。確保市場深度和各種資產的流動性。

生態系統的參與者

擔保提供商：「擔保代幣」的提供者，負責在 Prism 金庫中收到 CT 後將其轉換爲 PT 和 YT；

風險買家：通過自動做市商購買 PT 和 YT；

PRISM 質押者 ：通過質押 PRISM 以獲得獎勵並參與協議治理；

流動性提供者 (LP)：將代幣對作爲交易獎勵池；

PT 和 YT 持有者的權益

用 Prism 獲取 YT，並在基礎資產上獲得穩定的質押獎勵，包括空投等；

用 Prism 獲取 PT，並對基礎資產行使代理治理權，後續 Prism 將允許對治理提案進行投票；

爲自動做市商 (AMM) 提供流動性，並獲得流動性激勵和 AMM 費用等。

在 AMM 上交易 YT 或 PT，出售 YT 以獲得固定金額（保證期限的收益率），或出售 PT 只保持收益率敞口；

收益期限到期時，燃燒等量的 PT 和 YT 獲得 CT；

6.PT 和 YT 等量組合，隨時燃燒換回 CT；

CT 的持有者可以鑄造一個新 PT 和 YT 或使用它贖回抵押資產 (在完成質押解鎖後，譬如 Luna 需要 21 天)，或通過 AMM 池 交易快速兌換爲抵押資產；

PRISM v1.0

Prismv 1.0 計劃首先使用 LUNA 作爲抵押品，並將 LUNA 代幣分割爲主體代幣（principal token） pLUNA 和收益代幣（yield token） yLUNA。

例如，LUNA 持有者可選擇 1 個月、3 個月、6 個月、9 個月、12 個月或永久的未來收益期限，並將其提交給智能合約以創建對應期限匹配的 PT 和 YT，從而進一步產生具備深度和流動性的交易市場。

其中 yLUNA 代幣賦予持有人永久獲得 LUNA 質押收益和項目空投獎勵的權利，並允許進行儲存、流動性供應、交易、燃燒和贖回。

而 pLUNA 代幣則可作爲 pLUNA-PRISM 等 AMM 流動性池的流動性提供方，持有者能夠以此獲得流動性激勵和 AMM 費用收入。

如果一段時間後用戶決定出售 yLUNA 併購買更多的 pLUNA，那他可以從 Prism 合約中解鎖 yLUNA （在 AMM 交易池中直接出售可避免解鎖期）並選擇出售，交易收益用於購買額外的 pLUNA，從而使用戶獲得槓桿交易 LUNA 的效果，但又沒有清算風險。

代幣模型

PRISM 代幣總計 10 億枚，其中：

30% 將用於社區和流動性激勵；

15% 將用於空投；

20% 將用於生態發展基金；

35% 將用於項目團隊、投資者、項目顧問和 IDO 等分發計劃；

PRISM 持有者可以通過持有 PRISM 代幣進行抵押，從而獲得有 21 天解鎖期的 xPRISM，而 xPRISM 的關鍵屬性包括：

治理代幣： xPRISM 持有者將監督各種協議重要事項，包括流動性激勵分配、如何使用社區基金、決定新的資產清單和條款等等；

費用收入： xPRISM 持有者可以獲得協議費用收入，包括質押收益和空投收入，且這些收益將在 AMM 上兌換爲 PRISM，並添加到 xPRISM 質押池中；

在 Prism v2.0 的路線圖上，還計劃使用與 veCRV 投票鎖定機制類似的方法，其中 PRISM 可以選擇少則 1 周和最多 4 年的投票鎖定期，以增加持有者投票權重與收益可能。

發展路線圖

在 PRISM v1.0 之後，PRISM 計劃進一步提供 LUNA 3 個月、6 個月、9 個月和 12 個月到期的不同未來期限收益率的投資選擇。

同時 PRISM 還將通過引入新的抵押品來迅速擴大協議資產規模，其中引入的資產預計包括：

PoS 資產，包括 ETH、SOL、ATOM 和 DOT 等；

Terra 生態系統的原生資產，如 aUST、mAssets、ANC、MIR、MINE 等；

即將推出的一衆新協議資產，包括貨幣市場協議、DEXs 的協議資產以及將 USDT、USDC 和 DAI 橋接到 Terra；

隨後 PRISM 還將致力於爲 pTokens 和 yTokens 提供槓桿選擇，從而可以進行借貸和做空，這也將有助於資產和收益率之間的相對市場中性的價值交易，並能夠使用貨幣遠期操作對未來的數字資產收入和支出進行套期保值。

最終，PRISM 計劃旨在可拆分所有收益性的數字資產，如 PoS 資產、收益農場、LP 代幣、貨幣市場、DeFi 治理代幣和 NFT，此外還計劃涵蓋收益性的傳統金融資產，如房地產、大宗商品、貴金屬、藝術品或其他投資資產類別，如股票、債券、投資基金和衍生品等等。