【Wen姐筆記】MSCI季調甩尾兼補量 8月月K力保近千點下影線

台股在三大法人同步買超加持下，昨日拉尾順利收上季線，加權指數昨日以 17396.52 點作收，但成交值卻僅 2749 億元，再創下本波段新低量。今天台股收 8 月月 K 線，劇本也早已寫好，MSCI 季度調整今天盤後生效，因此今天最後一盤必然爆量，而且要提防個股出現甩尾現象! 不過以 8 月整個月台股表現來看，最後這幾個交易日的趕路拚逆轉，讓 8 月月 K 線拉出近千點的下影線可期! 今日多空重要關鍵為 17333 點。關鍵點位為 17255、17384 與 17445 點。

台股昨日順利搶灘 17300 點成功，因此下方 17255 點，與 17300 點兩端哨站 17282 與 17313 點，轉為重要支撐，同時 17333 與 17366 點具有重要戰略位置的 2 個中途站，如能順利挺助，台股多頭仍有上演 V 轉秀的企圖! 17400 點兩端哨站為 17384 與 17416 點，如能再順利闖過 17445 點，重返 17500 點不是夢! 17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如能再挺進 17555 點，多方將有企圖重返 17700 點光明頂!

但如 17255 點棄守，則 8 月月 K 將無法收紅，而且下影線有縮短疑慮，如再退守 17200 點與 17153 點，需提防多方攻勢有降溫疑慮。17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如再往 17100 點回測，需提防再次進入月線保衛戰，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，也是本波多方的最後防線!

此次 MSCI 季度調整，台股遭到二降一持平，且指數成分股方面，僅新增富邦媒 1 檔，刪除臺企銀 1 檔，影響震盪幅度低於前次。不過最後一盤仍有外資被動式基金進行持股調整，因此最後一盤權值股仍得提防有爆量甩尾的狀況!

8 月台股的走勢，驚險程度可用「鬼門關前繞一圈」形容，所幸中元節後多頭努力趕路，8 月月 K 才有黑翻紅，並拉出近千點下影線的機會。8 月月 K 做出伏筆， 只要大盤能更維持在月線之上，法人必然順勢再拚第 3 季作帳行情，9 月上旬盤面轉為個股表現機率大增! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)