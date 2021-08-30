Delta病毒席捲全美 麥當勞等速食店考慮關閉內用區或限制營業

據加盟商稱，考慮到 Delta 疫情持續肆虐全美，麥當勞 (MCD-US) 在內等速食店正在衡量關閉內用座位區或限制營業時間。

去年因應疫情，麥當勞暫時關閉美國幾乎所有內用區，但隨著疫情趨緩，重啟內用進度已在上月達到七成。麥當勞此前表示，除非疫情捲土重來，否則有望在勞動節前接近正常營業。

然而，路透社援引企業內部文件指出，麥當勞上週建議部分位於疫情嚴峻地區的加盟店再度關閉內用座位區，據稱衡量標準為連續 3 週平均每 10 萬人中確診數超過 250 人，但文件並未具體說明有多少門市已關閉內用座位或是即將關閉。

一位經營多地區的麥當勞加盟商透露，其必須關閉旗下幾間門市的內用座位，但預計關閉數量將少於去年疫情剛爆發之際。

除麥當勞外，位於阿拉巴馬州和喬治亞州的近 40 家肯德基和 Taco Bell 也因員工確診新冠病毒，導致人手不足而被迫縮短營業時間。

美國高級衛生官員上週五 (27 日) 表示，高速傳播的 Delta 變種病毒導致美國確診數持續上升，麥當勞也透過聲明稱，正在密切監控 Delta 病毒的影響。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據，過去 7 天以來，全美新冠病毒死亡數和確診數分別增加 11% 和 3%，住院人數增加 6%，為 8 個月來最高水平。