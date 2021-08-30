〈書摘〉別再猜頭摸底了，一旦猜錯摸錯，直接從少年股神變韭菜！

趨勢的頭部和底部，是技術分析投資人的大敵。為什麼這麼說呢？因為所有的投資人都想確認頭部和底部，但為了摸頭和探底而慘賠的投資人，比所有因為其他原因慘賠的人，加起來還要多。

絕對不要去找轉折點

嘗試確認頭部和底部，其實是違反亞當理論的。預測頭部和底部，是沒有道理的，這麼做是認為大盤應該會怎樣，這和順勢操作完全相反。想摸頭探底的人，就像是在說：「我比市場更懂，我比其他投資人更懂，我比任何人都聰明」。會這麼想的人，實在是太自負了。這種人或許可以獲利一段時間，但繼續下去的話，就會慘賠。最後能賺錢的人，都是面對大盤走勢時，態度謙遜的人。

說得直白一點，別再試著摸頭和探底了，交易時應該把趨勢當成永遠不會結束才對！這麼說嚇到你了嗎？換一種說法好了，讓市場證明自己已經觸頂或觸底了。亞當理論永遠猜不準頭部和底部，但是當頭部或底部真的發生時，亞當理論會讓你知道應該趕快出脫手上的部位。

我認識一些投資人，他們偶爾能猜中，而且還很沉迷於預測頭部和底部，就好像上癮了一樣。就算會要命，他們也要摸頭和探底。所以，請誠實的問問自己：「我可以只操作，不要預測頭部和底部嗎？」如果答案是不行，拜託你幫自己一個忙，放下這本書，馬上放棄操作吧。除非你的錢太多，否則你負擔不起這種習慣。

我們來談談頭部和底部吧（適用於多頭的情況，反過來則是適用於空頭）。

請看看下圖：

其實我們所有的獲利都是在 C 點與 E 點之間賺到的。為什麼是這樣？

首先，我們當然不想買在 A 點。既然市場仍處於下跌趨勢，為何要在此時做多？

我們再來想像一下，前幾章提到的流浪漢和火車的比喻。流浪漢想搭乘往西的火車。如果他搭上了往東行進的列車，他就必須等火車慢下來、停車、轉向，然後加速往西前進。這也太扯了，一開始搭上西向列車不就好了嗎？

沒有一個神智正常的流浪漢會做這種事，但我卻看過許許多多投資人，就是在 A 點時做多。這種事我自己也做過很多次，因而付出了代價。我之所以這麼做，是因為我以前聽人家說要逢低買進，但這根本是胡扯；我之所以這麼做，是因為有些分析師告訴我，市場馬上就要反彈了；我之所以這麼做，是因為我覺得市場已經「跌夠了」或是「跌太深了」。

如果能確定底部（B 點）已經不遠（別傻了），此時買進也不算太糟，但其實很多時候，B 點仍然非常遙遠。我有多少次是在大盤的跌勢還沒結束時，就開始做多，然後祈禱它會反彈？

在 B 點做多並沒有比較好，因為在市場上漲到 C 點以前，我們無法確定 B 點就是底部。B 點有可能是底部，但市場還是有可能續跌很久。我之所以會知道，是因為這種事我看過太多次了。

就算 B 點真的是底部，買在此時仍不是一筆好交易，因為只有當市場漲到 C 點，才能真的證明 B 點就是底部。因此，在 B 點就買進，相當於預測市場走勢，這可不是明智的作法。

（沒錯，有時候大盤的走勢是可以被預測的，但這仍是不智之舉，因為順勢操作的成效強得多。而且光是試著預測大盤的走向，就已經是錯誤的想法。）

順勢操作就是在多頭時買進，在空頭時賣出。所以，適當的作法是在 C 點買進，也就是當市場已經完全轉向，並開始往我們要的方向，加速前進時買進（為什麼要在火車已經往西前進時，我們才要跳上車？因為只有一個方法能確定大盤的趨勢是上漲，那就是它已經在上漲了）。

所以，千萬不要去摸頭和探底。讓頭部和底部自己顯現。我們可以用一句話來提醒自己：摸頭和探底的人，最後只會落得一場空。

來源：樂金文化