迎旺季！ 中鋼內銷盤價重啟漲勢 9月平均調幅1.2%

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 9 月內銷盤價，隨著鋼市淡季已漸步入尾聲、亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，加上迎來傳統「金九銀十」鋼市需求旺季下，中鋼盤價漲勢再起，平均調漲 1.2%。

中鋼表示，各國疫苗接種率穩定提升，主要國家推動規模空前的振興經濟政策，帶動製造業生產活動加速擴張，在海外終端需求顯著好轉激勵下，成長力道持續強勁。

全球主要市場來看，美歐聯袂力推基礎建設，除美國 1.2 兆美元國內基建案通過，歐盟 7 月也通過「歐盟全球連結」國際基建計畫，預期兩大經濟體將領銜全球基礎建設需求迸發，提升全球經濟成長並拉動鋼鐵需求翻揚。

中國也為了落實碳中和目標，陸續祭出鋼鐵產銷嚴控措施，除要求鋼廠下半年須減產粗鋼量達 6000 萬噸以上外，且自今年 5 月起取消熱軋等 146 項鋼品後，8 月起再取消泛冷軋等 23 項鋼品的出口退稅優惠，提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅至 40% 及 20%。

俄羅斯則於 8 月 1 日起至年底，對各項鋼品課徵至少 15% 的臨時出口關稅，諸多政策落實後已大幅調高各鋼品出口報價，將使全球鋼鐵供應更加吃緊。

另一方面，目前煤鐵原料整體價格仍處高檔，加上煉鋼副原料因極端氣候及海運緊張、中國能耗雙控政策下，導致缺料，鋼廠高價搶料而疊加鋼廠成本。

中鋼表示，目前國內疫情控制優於預期，經濟活動解封可望提振消費及民間投資再度加溫，伴隨台灣外貿穩定成長，將引領下游用鋼產業需求持續釋出，目前整體鋼市仍維持穩健向上的格局，內銷盤價調漲能銜接第四季旺季需求到來，提振市場動能並適度與國際行情接軌。