現學現用：跳出慣性思維，用均線的“野路子”方法

什麼是 “野路子”？均線是趨勢指標，把趨勢指標用在趨勢行情中，這算正路子，與之相反的則是野路子。

對於行情而言，很多人做過統計，一般震蕩行情占 2/3 的時間，趨勢行情占 1/3 的時間。這意味著在時間段內，有 2/3 的時間，行情沒有明顯趨勢，是在震蕩，均線英雄無用武之地。

有沒有可能把均線，用在震蕩行情裡呢？以下的野路子方法來自於對行情的實踐觀察。

在震蕩行情中，均線系統出現了金叉，說明看空的機會臨近了；出現了死叉，說明看多的機會臨近了。

在的傳統意識中，出現金叉信號，要做多。死叉信號，要做空。需要我們調整思路的是，在震蕩行情中，得反著來。出現金叉信號，要考慮做空；出現死叉信號，要考慮做多。

金叉：短期均線向上穿越長期均線

死叉：短期均線向下穿越長期均線

機會臨近：在均線交叉時，及其後面的兩三個交易日可能出現最佳交易時機。

比如，最近的原油就是一個大震蕩行情。原油的上一次做空機會，正是發生在均線系統出現金叉的時候。如下圖。

有意思的是，在當下這個時間，原油的均線系統再次出現了金叉，這是否意味著在最近兩三個交易日，原油或將出現看空的好時機？

又比如黃金，自 2020 年 8 月後，就一直處於震蕩行情，如下圖。下圖的均線走的很亂。均線亂，代表了行情在震蕩。當均線出現金叉後，往往意味著行情快觸頂了。可以考慮反著操作。

需要特別注意的是，本 “野路子” 代表的是交易戰略的制定。當看到金叉時，要考慮做空了；當看到死叉時，要考慮做多了。

如果是真的要交易，還涉及到戰術的制定，比如什麼時間，什麼價格去做。對於這個，還涉及到其他交易指標一些 / 方法的配合，光靠均線系統就有點吃力了。

為什麼這個方法會比較有效？

任何有效都是有原因的，利用的是均線的滯後性。

由於均線具有滯後性，只有當行情已經漲了一段後，均線才會跟隨著行情漲。

當均線向上穿越，發出金叉的信號。說明行情的多頭在短線上已經發力了一次（有一次突破）。

一般在震蕩行情中，多頭想持續發力的概率很小。震蕩行情的基本特征是，行情漲了一段，或跌了一段後續是乏力的。所以金叉（死叉）的出現，造就了反向交易的契機。

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