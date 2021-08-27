a16z 合夥人詳解其代幣委託機制

a16z 合夥人 Jeff Amico 分享了該機構在過去一年的代幣委託實踐、評估標準、法律機制和文檔模版。

撰文：Jeff Amico，a16z 合夥人

編譯：Perry Wang

加密領域的關注重點是移除守門人。這正是與傳統 Web 服務涇渭分明的特性，並使得加密領域保持開放、中立和公平。不過，加密協議還不夠生機勃勃完全成型。加密領域會隨着時間朝着這種狀態發展，隨着網絡規模的不斷擴容，控制權會逐漸向外轉移。

在這一過程的推進中，一組新的「協議治理者」會從原始開發團隊手中接過項目的管理權。 如果設置得當，這個新社區會得到適當激勵，從保障協議最佳利益的角度進行操作，且成員構成足夠多元化，使存在競爭關係的利益可以彼此得到平衡。協議因此可以保持中立及靈活性；可以免遭過於任性的更改，但可以進行必要的升級。

最終結果將造就一個開放的協議，不受任何人或公司的控制，繼續按設計機制運行，並對任何想要使用它的人保持開放。儘管我們看到，部分領先的協議 已經執行了這種轉換，但還有更多的協議將在未來展開這一進程，不過肉眼可見這會是一項艱難的壯舉。

a16z 作爲投資過其中很多網絡的利益相關者，我們的目標是盡我們所能幫助促成這些轉變。我們 之前 已經討論了一些希望推進的方式，但想針對一種我們認爲特別有效的方法展開說說：代幣委託。

從表面上看，委託是指持幣者將其鏈上治理權轉讓給他人的過程。但更根本的是，授權是在治理過程中擴大擁有重要發言權的參與者羣體的途徑。當能有效地實現委託時，代幣委託最終會成爲長期改善機構管理質量的一種重要途徑。

但是，要真正解鎖這些好處，需要一種「強大」的委託形式。一種不僅可以降低表層的中心化程度，還可以提高機構管理團隊的管理質量和人員多元化。也許最重要的是，它授權每個代表以其認爲合適的任何方式，不受持幣者的意志約束而進行投票。

在過去的一年裏，我們圍繞這些確切的原則打造了一套委託機制。我們已經用它將我們在 Compound、Uniswap 和 Celo 等協議中的一半以上投票權委託給了覆蓋廣泛的合格代表羣體。其中包括：領先的非營利組織，如 Kiva 和 Mercy Corps；德國電信 等全球性企業； Gauntlet、Argent 和 Dharma 等加密初創公司； Stanford Blockchain Club 和 Blockchain at Columbia 等大學內組織；以及像 Getty Hill 這樣的嶄露頭角的社區領袖。

我們很高興與加密社區分享這個機制，並開源其所有組成部分。包括：

代幣委託的最佳實踐

評估受託代表的標準

法律機制和文檔模版

a16z 現有受託代表構成

未來改善構想

我們希望發佈這些資源能爲各種各樣的社區成員提供幫助，包括考慮協議治理的開發者、希望委託的持幣者、希望成爲受託人的個人或團隊等等。如果您就是其中一員，請聯繫我們——我們很想聽聽您的想法並找到合作的方法！

代幣委託的最佳實踐

在過去的一年裏，我們與數十名受託代表在很多領先的協議進行過合作。以下是我們在整個過程中確定的一些最佳實踐，並認爲對其他人很有價值。

儘早委託。委託在協議生命週期的任何時候都很有價值。但它可能在早期階段最具影響力，當時協議已上線，但原生代幣尚未廣泛分發。在此期間，由於以下幾個原因，授權很有價值。首先，它可以以快過代幣分發時間表的速度加速治理權力的分配。對於代幣分發週期較長的協議，效果尤爲明顯。因爲在這些協議中，治理代幣可能需要數年時間才能在整個社區中廣泛傳播。在這些情況下，授權可以讓更多參與者在這個過程中擁有發言權，進而有助於增強近期參與度。從長遠來看，它還可以幫助促進發展更高質量的管理機構（下文會予以詳細解釋）。鑑於這些影響會隨着時間而增強，因此儘早授權是很有幫助的。

評估社區領袖。授權提供了方法，可以讓表現出早期領導力的社區成員參與到治理當中。這些往往是深刻了解協議並希望其發展良好的活躍用戶，但往往缺乏足夠的代幣來真正地參與治理。迄今爲止，我們已經看到很多這樣的例子，其中一個個人或小團隊展示出領導力，贏得了代幣委託，並使用這些代幣來推進對協議真正有意義的升級。這反過來又會觸發進一步的授權、升級等，從而形成良性循環。從內部識別這種類型的領導者，並通過授權來賦予他們更多話語權，符合協議的長期利益。

延攬外部人才及力量。委託提供了一種將外部人才和力量首次納入協議生態系統的工具。這些延攬對象通常是對加密感興趣的個人或團體，他們能提供寶貴的獨特技能，但尚未有機會參與其中。鑑於委託機制只需要很少，甚至不需要他們的前期成本，因此提供了非常重要的入門，而一旦入門他們就足以有所貢獻。我們已經在很多情況下親眼目睹了這一點，其中將投票權委託給很多非營利組織和學生組織，其中很多已經崛起爲新治理社區的領導者。這一方法有助於增進協議治理的覆蓋範圍，並能增強協議中和整個加密生態系統的多元化。

確保受託代表的獨立性。代表必須被授權獨立於持幣者的意志而進行投票。這是任何設計良好的委託機制的基本屬性。至少，這意味着持幣者不應試圖以任何方式明確或暗示影響或支配其代表的投票。我們建議更進一步，讓持幣者承諾維持其授權的一個最短時間段，只有在非常有限的情況下（例如，受託人持續不參與投票）纔有能力撤銷之前的授權。可能還有其他方法可以進一步完善這個理念，但總體來說，這種機制可以保證受託代表可以按照他們認爲最合適的方式投票。

提供持續的透明度。隨着委託變得越來越普遍，持幣者向委託投票的網絡提供持續的透明度變得越來越重要。社區因此可以透明瞭解相關方、基礎委託的條款、受託代表與持幣者的關係等。社區還可以通過這些機制的透明，保障接受公衆審覈和評論，從而從這些機制的進一步迭代中受益。我們致力於在自己的項目委託中保持這種透明度，並鼓勵其他機構和人士也這樣做。

評估受託代表的標準

當我們評估潛在候選人時，會根據很多關鍵標準對其進行評估。總體來說，我們通過這些標準，來篩選出我們認爲能以某種有意義方式增強管理機構的代表，他們還將繼續成爲社區內的長期領導者。

我們在 這裏 發佈了完整的評估標準，a16z 曾經用它來爲我們現有的所有受託代表評分。總的來說，我們特別關注以下領域：

對協議的忠誠。候選人對協議及其治理的承諾度有多高？

主題專業知識。候選人的背景如何，怎麼能確定他們有資格參與？

參與歷史。候選人在社區參與方面有怎樣的歷史記錄，公衆通常如何看待他們？

不存在利益衝突。 候選人是否與協議存在任何顯著的利益衝突，或者他們是否能以任何方式從協議的失敗中受益？

與協議的成功高度捆綁。候選人是否與協議的長期利益積極捆綁？

獨立於 a16z。候選人是否與 a16z 完全「保持距離」，以確保授權後能獨立投票？

對去中心化的影響。委託是否能讓候選人進一步推動網絡中治理權的去中心化？

觀點的多元化。委派給該候選人是否會增強治理中觀點的整體多元化，並有助於避免羣體思維？

整體管理意識。 候選人是否體現了管理精神並相信相關協議的基本使命？

我們對每個類別的候選人按 0-2 分制評分（依據評分準則中包含的完整問題集），得分至少達到滿分的 70% 或更高的候選人通常纔會晉級。正如您從下面的圖表中看到的（顯示了我們當前的 Uniswap 受託代表的分數），有很多不同的方法可以達到及格分數，不需要單一的背景或個人資料。

法律機制和文檔模版

對於符合條件的候選人，我們會簽訂一份簡要的協議，其中列出委託的基本條款。我們在 這裏 發佈我們的模板協議。與評估標準一樣，這也是我們與現有受託代表合作的模板。

以下是模版中包含的關鍵術語，以及背後的基本原理：

參與。 我們要求受託代表們持續熟悉協議動態，並以他們合理認爲最符合協議利益的方式參與。除此之外，他們可以自由決定以其認爲合適的方式參與其中。

委託代幣數量。 我們希望通過一些相關措施（例如，足夠引入提案的代幣），授權給每位代表足夠的代幣，使其能夠擁有實質性的影響力。

費用報銷。我們給予每位受託代表少量費用，以確保能覆蓋其參與的費用成本。在所有情況下，都是實質上的最低金額（500 美元 / 月或更少），旨在支付投票和提交提案時產生的 gas 費用等。

任期和終止時間。我們承諾對委託授權維持一定時間（至少六個月），只有在非常有限的情況下才會予以撤銷。除此之外，我們不能在任期內撤銷受託代表，即使代表在每一次投票中都投反對票。這會有助於確保受託代表有權以自己認爲合適的任何方式獨立投票。

續約。在初始任期結束時，除非雙方另有約定，否則我們的受託代表會自動續約 。

受託代表一旦加入，他們就可以自由地以自己認爲合適的方式參與治理。我們偶爾會與代表聯繫，但除此之外，在我們做出最初的委託後，他們將完全獨立地履行責任。

a16z 當前受託代表構成

以下是我們當前在 Compound 和 Uniswap 協議中所委託的代表們的細分，包括委託類型：

雖然自 今年早些時候 我們首次推出這一項目以來，我們的受託代表網絡已經不斷髮展壯大且呈現多元化，但目前仍處於起步階段。我們期待看到未來會出現更加多元化的代表生態系統。如果您希望成爲其中一員，請告訴我們！

展望未來

歸根結底，我們是代幣授權機制的堅定支持者，並相信它能在協議治理中發揮重要作用。我們公開發布這個框架，是希望是它可以作爲一個有用的起點，讓其他人開始考慮授權、以及深思熟慮地接納它。爲此，我們鼓勵加密社區自由使用這個框架、對它進行修改、批評，並最終提供反饋，推動它的不斷完善。

最後，我們計劃在幾個關鍵方面繼續對其進行完善。首先，繼續推進受託代表類型的多元化，包括上面列出的類別，並擴展至新的類別。如果您有興趣成爲代表，敬請聯繫我們！其次，在很多允許鏈上委託的新協議中推行這一機制。對於考慮此決定的開發者和社區成員，我們很樂意聽取您的想法並共同努力。第三，整合來自社區的反饋和想法，來改進我們的框架並進一步予以增強，所以請讓我們瞭解您的想法！