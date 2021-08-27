一文讀懂 Sperax USD：配備動態槓桿的混合穩定幣

Sperax USD 支持外部加密資產和原生治理代幣作爲抵押品，其中外部加密資產將被存入其它 DeFi 收益平臺，爲 Sperax USD 持有者帶來收益。

撰文：Chase Devens，Messari Hub 分析師

編譯：Perry Wang

穩定幣的最基本形式是作爲一種交換媒介，使得傳統的價值存儲（例如，法定貨幣）可以在整個加密經濟中使用。我們已經見證了 DeFi 協議以各種方式設計穩定幣，嘗試創建可擴容、資本高效且治理最小化的貨幣，以模仿我們現實世界的價值資產存儲。爲了讓這些穩定幣產生收益，用戶必須採取額外的措施，在 DeFi 中借出它們。這一操作使穩定幣成爲一種資本資產，表現得更像是一個高息儲蓄賬戶，而不是一種交換媒介。

有息價值存儲

迄今爲止，我們還沒有看到一種去中心化的穩定幣爲其持有者提供原生收益。Sperax 旨在通過即將推出的穩定幣 Sperax USD ($USD) 來改變這種狀況。Sperax 是總部位於硅谷的一家區塊鏈公司，其使命是構建世界上任何人都可以訪問的 DeFi 基礎設施。Sperax 的穩定幣模型使用戶可以隨時存入或贖回 1 美元的協議價值，與 1 美元法幣進行交換。與 FRAX 類似，支撐 Sperax USD 的抵押品，分別包含外部加密資產形式的外源抵押品，以及 SPA 形式的內源抵押品——SPA 是 Sperax 的原生治理代幣，同時可以吸收波動性和累積價值。外源和內源抵押品之間的平衡將由協議的動態抵押品比率決定。

Speax USD 與其他去中心化穩定幣的不同之處在於，它是一種原生收益資產。Sperax 將其外源抵押品部署到收益耕種聚合器，並定期將利息收入空投給 Sperax USD 持幣者，賦予 Sperax USD 資本資產的屬性。這一屬性將激勵持幣者保持 Sperax USD 的流通，並使得 Sperax DAO 額外擁有了貨幣政策槓桿。

Sperax USD 價值的具體構成

目標抵押品比率 (