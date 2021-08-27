【野村投信】正向效應投資 打造下一代股神利器

新冠肺炎疫情改變世界樣貌，疫苗儼然成為生活必需品，將近 400 萬台灣人苦苦等候的莫德納 (Moderna)，近年來股價一飛衝天，成為耀眼新星，投資人要如何洞燭機先、找出像莫德納這樣具成長爆發力的企業？投資人不妨採用引領投資潮流的正向效應投資策略。野村投信將於 9 月 6 日開募的野村全球正向效應成長基金 (本基金配息來源可能為本金) 的投資顧問柏基 (Ballie Gifford)，在兩年多前莫德納沒沒無聞時即已進場，目前是該公司重要的法人股東，投資眼光讓人讚嘆。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，全球鬧疫苗荒，莫德納的疫苗因保護效力極佳更是供不應求，也帶動股價飆漲，但不是所有的投資人都有機會完整參與到股價的漲幅，而且做疫苗的廠商非常多，如果沒有扎實的研究分析能力，投資人只能在公司成名、股價飛漲後做跟隨者。如今從各國針對不同疫苗效力的研究數據可以得知，莫德納疫苗的 mRNA 技術不僅是該領域的創新技術，保護效力更是有目共睹。在新冠肺炎變種病毒持續肆虐下，各國政府仍積極搶購疫苗，預期保護效力極佳的莫德納疫苗仍將處於供不應求的情況。

張繼文指出，柏基領先市場鍾情莫德納，正好反映出正向效應投資策略的優勢，正向效應投資策略目標為投資能解決人類所面臨挑戰的企業，從聯合國的永續發展目標 (SDGs) 出發，在 17 項永續發展目標中分析出四大投資主軸：包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求。柏基旗下的正向效應投資策略，即是依據這四大主軸找出各個領域的菁英，這些企業或許才剛起步，但其產品或服務將能解決全球人類的困境，假以時日企業規模可望逐步壯大，並像莫德納一樣，透過其產品為人類帶來非凡的正向效應。

而莫德納只是正向效應投資策略的成功範例之一。舉例來說，柏基在 1999 年即持有台積電，因其生產的晶片將廣泛應用在改善人類生活的產品上；此外，柏基在 2010 年開始投資美卡多這家拉丁美洲最大電商平台，因為電子商務平台降低了人們開店的門檻，拉丁美洲的中低收入戶能藉由美卡多的平台從事交易，進而改善生活品質；而近年來股價漲幅驚人的電動車龍頭 - 特斯拉，柏基也是自 2013 年即開始布局並成為其重要法人股東。自柏基開始持有這些企業以來，這些企業的股價漲幅均有遠優於大盤的表現，顯示正向效應投資策略確實有獨到之處。

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上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

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