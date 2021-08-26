商業聚落效應 雙北、台中法人不動產交易熱度全台居冠

財政部統計，2020 年六都買賣契申報人數以新北市 5.5 萬人最多，其中以法人身分在台北市、新北市與台中市買賣申報人數高居全台之冠，反映不動產購置有商業聚集效應。

根據契稅條例第 2 條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，去年契稅實徵淨額 161.5 億元為史上第三高。

根據財政部統計，去年六都買賣契申報人數 (法人 + 自然人) 以新北市合計 5.5 萬人最多，其中法人在台北市、新北市與台中市買賣申報人數遠多於高雄、桃園、台南等地區，反映不動產購置有商業聚集效應。

而自然人在六都的申報情形，各類身分別多以新北市申報人數為最多，而外國人在桃園市申報人數 427 人最多，大陸地區人民則於新北、桃園申報人數相當，研判與新北市、桃園市房價較為親民有關。

觀察具我國民身分者的年齡級距，以 35 到 44 歲者為主，其中國人申報年齡 25 到 54 歲者占比達 8 成，外國人則高度集中於 35 到 44 歲區間，占比達 76%，大陸地區人民 35 到 54 歲者占 88%，無戶籍國民 25 到 44 歲者占 75%，此類申報人較為年輕。

統計處分析，除台商回流購置廠辦、企業購置商辦等大額案件挹注外，下半年逢新屋交屋潮，是實徵數增加主因，稅源向以買賣契為主，並以自然人繳納稅額為最多。