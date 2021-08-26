〈振興加碼〉新版農遊券面額888元 客庄券500元40萬份

行政院今 (26) 日公布五倍券發放方式後，各部會加碼推出振興券，農委會新版農遊券面額提高至 888 元，第一階段將抽出 88 萬個幸運兒，過年前夕會再發出 58 萬張；客委會規劃推出 40 萬份數位客庄券，每份面額 500 元，預估帶動客庄社區經濟產值約 16 億元。

農委會下午召開記者會，公布新一波農遊券規劃，面額將提高到 888 元，數字非常吉祥，第一階段將抽出 88 萬張，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，將再送出 58 萬張，以刺激年節消費，共計 146 萬張。

農委會指出，此次將在共通平台統一抽籤，領取 5 倍券的民眾，只要在共通平台勾選抽籤意願，都有機會可以抽中農遊券，使用期間為 今年 10 月至明年 4 月。

農遊券須在農委會輔導的 10 大類領域消費使用，包括農村好物、農社企業者、取得許可登記證休閒農場、農漁特產展售中心、魚貨直銷中心或觀光魚市業者攤商等。

農委會預估，本次將創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益達 68 億元，帶動農業旅遊人次達 340 萬人次。

此外，客委會也推出「客庄券 2.0 專案」，預算金額 2 億元，共 40 萬份數位客庄券，每份面額 500 元，使用期間暫定今年 11 月至明年 4 月。此次數位綁定統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

客委會表示，完成抽籤作業後，將進行發券及招募店家等作業，以激勵民眾至客庄消費，預計招募全國 11 個縣市 70 個客家文化重點發展區，至少 2000 家合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及零售商店等，但不包括電商、百貨、量販店及全國性連鎖商店，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約 16 億元。

