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〈振興加碼〉新版農遊券面額888元 客庄券500元40萬份

新版農遊券面額888元 客庄券500元40萬份。(圖：AFP)
新版農遊券面額888元 客庄券500元40萬份。(圖：AFP)

行政院今 (26) 日公布五倍券發放方式後，各部會加碼推出振興券，農委會新版農遊券面額提高至 888 元，第一階段將抽出 88 萬個幸運兒，過年前夕會再發出 58 萬張；客委會規劃推出 40 萬份數位客庄券，每份面額 500 元，預估帶動客庄社區經濟產值約 16 億元。

農委會下午召開記者會，公布新一波農遊券規劃，面額將提高到 888 元，數字非常吉祥，第一階段將抽出 88 萬張，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，將再送出 58 萬張，以刺激年節消費，共計 146 萬張。

農委會指出，此次將在共通平台統一抽籤，領取 5 倍券的民眾，只要在共通平台勾選抽籤意願，都有機會可以抽中農遊券，使用期間為 今年 10 月至明年 4 月。

農遊券須在農委會輔導的 10 大類領域消費使用，包括農村好物、農社企業者、取得許可登記證休閒農場、農漁特產展售中心、魚貨直銷中心或觀光魚市業者攤商等。

農委會預估，本次將創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益達 68 億元，帶動農業旅遊人次達 340 萬人次。

此外，客委會也推出「客庄券 2.0 專案」，預算金額 2 億元，共 40 萬份數位客庄券，每份面額 500 元，使用期間暫定今年 11 月至明年 4 月。此次數位綁定統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

客委會表示，完成抽籤作業後，將進行發券及招募店家等作業，以激勵民眾至客庄消費，預計招募全國 11 個縣市 70 個客家文化重點發展區，至少 2000 家合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及零售商店等，但不包括電商、百貨、量販店及全國性連鎖商店，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約 16 億元。
 

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