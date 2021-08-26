「嘉玲」回歸！元大五小福本周五檔平均強彈達5%

台灣疫情控制有成，台股本周在傳產、科技帶領下展開強勁反彈，訴求多元布局台股投資機會的元大五小福台股系列基金，五檔本周來平均漲幅達 5.65%，尤其元大卓越基金漲幅更達 6%，遠勝過大盤 4.31%。

專家提醒市場預期本周央行年會將釋出貨幣政策正常化訊息，在景氣從快速反彈到溫和成長換檔期間，短期震盪難免，當全球差異化復甦，瞄準強勢市場，透過定期定額台股基金，以降波動操作策略，等待下一波全球經濟全面復甦後的上漲機會。

變種病毒持續影響人類生活，擁充足疫苗的先進富裕國家能儘快免於威脅，經濟快速正常化，而台灣在成功防疫基礎上，加上出口暢旺，正逐漸擺脫本土疫情衝擊，8/25 更重新見到確診案例「加零」。在疫苗普及覆蓋全球各地區達成全面正常化前，投資首選防疫「勝利組」，例如台股具備佔據國際產業供應鏈關鍵地位及高殖利率兩大優勢，進可攻、退可守，是國人投資組合中必備部位。

而元大投信有堅強的台股專業團隊，根據投信投顧公會 7 月份資料，旗下台股主被動基金規模合計達新台幣 4,118 億元，近市場一半市占率，熟悉台股脈動。建議因應經濟循環從快速擴張期走向溫和成長的過度期，現階段採取「兩個分散」策略，迎接全球經濟全面正常化的投資契機。

景氣換檔 「兩個分散」策略 啟動定期定額計畫

1. 時間分散：定期定額、分批進場，降低投資組合波動度

2. 標的分散：多檔基金、多元產業，多位經理人投資智慧

除了台股旗艦基金―鎖定高股息優質龍頭企業的「元大台灣高股息優質龍頭基金」外，可以考慮的還包含訴求科技為主輔以傳產類股，緊追產業輪動的「元大卓越基金」，另外也有偏重中大型科技股的「元大高科技基金」，以及嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主企業的「元大經貿基金」，而「元大 2001 基金」主打挖掘獲利與股價具行情潛力的強勢股，以及「元大多福基金」精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股。