〈能源盤後〉中東緊張 美原油庫存連降3週 原油連漲3日

週三 (25 日) 交易，原油期貨價格收高，在美國原油庫存連續第三週下降之後，油價創下本月迄今為止最長的單日漲勢。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matthew Smith 表示，「煉油廠運行率提高，進口量減少，導致原油庫存連續第三週下降，降至 2020 年 1 月下旬以來的最低水準。」

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (8/20 止) 美國原油庫存減少 300 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計，上週 (8/20 止) 美國原油供應量減少 320 萬桶。API 週二稍晚公布，上週 (8/20 止) 美國原油庫存減少約 160 萬桶

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 82 美分或 1.2%，收每桶 68.36 美元，為最近月期貨自 8 月 13 日以來最高價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.20 美元或近 1.7%，收每桶 72.25 美元，為 8 月 3 日以來的最高收盤價。

FactSet 數據顯示，WTI 和 Brent 原油連續第三日收高，為 7 月 30 日止的連 3 日漲勢以來，最長的上漲紀錄。

EIA 報告包括，上週汽油庫存減少 220 萬桶、蒸餾油庫存增加 60 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計，上週 (8/20 止) 美國汽油庫存減少 150 萬桶，蒸餾油庫存減少 40 萬桶。

「由於隱含需求已反彈，所以汽油庫存下降，這可能是夏日駕駛季節的最後一次歡呼。蒸餾油顯示在隱含需求小降的情況下，小幅上升。」

EIA 報告將上週的汽油成品供應量 (需求的代表) 定為近 960 萬桶，較一週前的 930 萬桶還高。

此外，EIA 報告提到，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存，上週增加 10 萬桶，而美國上週原油供應量為 1140 萬桶 / 日

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格上漲 5.5% ，收近每加侖 2.30 美元，為 1 月以來最大單日漲幅。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.12 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格持平，收每百萬 Btu 3.90 美元。

中東消息

中東新興消息也可能影響油價。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，據報導，美國準備做出「艱難的讓步」，以換取伊朗撤除其核子計畫。

伊朗與全球強權國家重啟 2015 年核協的談判在幾個月前停滯不前，根據 2015 年核協，美國取消對伊朗的制裁，以換取伊朗政府限制核子活動，但美國在 2018 年川普政權下決定退出該協議。

與此同時，根據《The Jerusalem Post》，以色列國防軍參謀長 Staff Lt.-Gen. Aviv Kohavi 也警告，針對伊斯蘭共和國核計畫的進展，以色列軍隊正加速其運作計畫，以對抗伊朗。

Tyche 資本管理公司管理成員 Tariq Zahir 表示，目前這只是謠傳，如果一旦實現，「原油價格可能遭搶購上升。」

美國之音週二報導，以色列總理 Naftali Bennett 可能會敦促美方在週四領導人會晤時對伊朗採取強硬立場。

「看跌石油方面，我們將在 Jackson Hole 研討會上聽到關於縮表的消息，這可能會啟動避險，尤其因為我們今天看到公債殖利率小幅上升，這可能會給油價帶來壓力。」Zahir 說。

大西洋颶風季

交易員正觀察大西洋擾動，因墨西哥灣的石油和天然氣生產運作可能會受到干擾。據美國國家颶風中心指出，其中一個熱帶擾動預計會增強，並可能在週日前進入墨西哥灣西部。