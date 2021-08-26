瘋狂的石頭究竟爲什麼？瞭解一下「有錢就是任性」的價值

今天 EtherRock 上的「jpg 石頭」相繼以 179 枚 ETH、187 枚 ETH 的價格售出，創下逾 60 萬美元的歷史最高記錄，這些天價「jpg 石頭」究竟有着怎樣的魔力？其背後的天價邏輯又究竟是什麼？讓我們通過區塊鏈投資機構 Mechanism Capital 創世合夥人 Andrew Kang 的一組推文，來一窺他所認爲的「肥石頭 Fat Rock」投資理論。

撰文：Andrew Kang，區塊鏈投資機構 Mechanism Capital 創世合夥人

1、我想通過這一組推文，探討一下「肥石頭 Fat Rock」投資理論。

2、到目前爲止，我們這些探索過 NFT 領域的人都明白，我們花錢買的 jpg 圖片的價值可以深入追溯到其他人對擁有它們的渴望程度，而這與傳統藝術、收藏品、時尚單品等沒有太大區別。

那麼，爲什麼人們會希望擁有 NFT 虛擬石頭呢？

3、對於某些 NFT 而言，您可以論證它們在美學上令人愉悅，它們具有驚人的起源 / 生成故事，它們可以用於遊戲等等，但這些理論統統不適用於 NFT 虛擬石頭。

4、事實上，石頭 jpg 元數據甚至不是有意義的所有權存儲，甚至沒有與任何視覺表示進行永久性綁定。

5、但是這種（缺乏）設計，進一步增加了它毫無用處的想法，而這一想法恰恰是最開始 NFT 石頭圖像如此受歡迎的原因。

擁有如此完全無用的東西是 「flex」（有錢就是任性）風潮的典型例子。

6、Flex 文化是這樣的：

你的車可以在 2 秒內實現百公里加速？

你的高達 RM 版有 100 個零件嗎？

你的遊艇有直升機停機坪嗎？

這塊 NFT 石頭甚至不會鏈接到石頭圖像，我們就是喜歡石頭。

7、稀缺性

百達翡麗手錶存量爲 800,000+

愛馬仕鉑金包存量爲 200,000+

畢加索作品存量爲 50,000+

2017 年發行的石頭 NFT 有多少？

100 個！只有 100 個。

8、擁有一塊石頭不僅是一種「flex」，還可以讓你進入專屬社區 - StoneHenge。

這有點像紐約曼哈頓炮臺公園（The Battery） 或 SoHo 的房子，稀者爲貴，而且它還超酷。

9、隨着 NFT 石頭變得越來越貴，這一社區變得越來越排外。世界上越來越少的人能夠腦殘到能爲一塊數字石頭花費天價的美元。

10、目前在 NFT 收藏品中，只有 Autoglyps 的逼格能出其右（目前是這樣）。

11、鑑於加密朋克 / 猿猴 / 企鵝供應量超過 10,000 個，人們很容易收藏，事實上形成了供應過剩。

而 NFT 虛擬石頭的收藏中，雖然部分藏家擁有超過 1 個 NFT 虛擬石頭，但虛擬石頭的分佈是所有主要 NFT 項目中最好的，持有者數量相當於藏品數量的 80% 以上。

12、那我這篇垃圾帖在 5 年後會不會過時，還是我們的 NFT 虛擬石頭會變得一文不值？

哪個結果都 OK，這就是 flex 文化。