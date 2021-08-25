華南金看全球經濟穩定復甦 示警四大隱憂

華南金 (2880-TW) 今 (25) 日舉行第 2 季線上法說，面對疫情等不確定性衝擊，華南金分析，全球經濟雖仍朝成長復甦格局邁進，但有幾項隱憂，包括：一、通膨是否為短期現象，二、疫情控制及疫苗施打造成全球經濟復甦不均，三、全球供應鏈重組及供需失衡狀況，四、經濟刺激方案退場等。

華南金上半年稅後純益 92.89 億元、年增 5.3 倍，除核心獲利主體華銀獲利占比達 8 成，證券與產險兩家子公司獲利占比也各自提升至 13%、5%，已達成年度 2 家子公司獲利占比達 1 成以上的目標。

華南金上半年稅後純益 92.89 億元，較去年大增 5.3 倍，每股稅後純益 (EPS)0.72 元；另外，金控總資產與淨值皆穩健成長，截至 2021 年 6 月底止，總資產達 3 兆 2985 億元，較去年同期增長 15.3%，淨值持續邁向 2,000 億元大關，雙雙再攀高峰。

核心子公司華銀上半年自結稅後純益 78.17 億元、年增 35.0%，主要是放款量能增加使利息淨收益回穩且較去年同期增加 11.68 億元；整體淨手收在財富管理業務強勁動能帶領下，較去年同期增加 7.52 億元 (+22.5%)，核心業務動能齊揚。

此外，資產品質提升，無去年同期因逾放個案而需增提大額備抵損失之情形，因呆帳淨提存年減 9.72 億元，合力推升整體淨收益達 201.25 億元，年增 9.3%，EPS 0.91 元，年化稅後 ROE 7.64%、ROA 0.50%，皆優於去年同期表現。

在放款業務方面，華南銀行截至 6 月底，全行放款餘額為 1 兆 8960 億元，年增 1,364 億元，企、個金放款動能持續穩健成長，企金放款增加 458 億元 (+5.6%)、個金放款增加 957 億元 (+14.4%)，其中尤以中小企業放款、房屋貸款及其他消金放款表現最佳，年增率各達 11.2%、13.4% 及 18.8%，都更與危老融資餘額分居八大公股行庫第 1 及第 2 名。

至於手續費收入方面，銀行上半年整體手續費淨收益較去年同期成長 22.5%，主要受惠上半年資金行情下投資市場熱絡，以及去年度進行保險商品轉型，拉升共同基金與投資型保險業務銷售，基金淨手收年增 38.2%，保險淨手收年增 30.2%，財富管理手續費收入較去年同期成長 29.2%，占手續費淨收益比重上升至 67%。

華南永昌證券上半年稅後純益 12.70 億元創歷年來新高，且相較去年同期因權證業務導致虧損，獲利由虧轉盈，其中經紀業務收入較去年同期增長約 1 倍，經紀業務與融資餘額市占率持續提升至 3.24% 與 4.37%，經紀業務市占率向上前進至第 9 名。