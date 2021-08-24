〈貴金屬盤後〉美元走疲 黃金2週多來首次重返1800美元關卡上方

週一 (23 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因美元走疲的支撐，讓價格在 2 週多以來首次回升到 1800 美元關鍵市場上方。

券商 Zaner 分析師週一報告寫道，「美元顯著逆轉和廣泛的心理風險，推升了黃金與其他綜合金屬，擺脫基本面開展本週。其他人認為，Delta 變種病毒持續激增，仍在威脅全球經濟，反過來會推動黃金優質買盤。」

「但隨著全球股市走高、公債和美元下滑，本週的開端我們不認為黃金發揮了避險吸引力。至少未來 2 個交易日，黃金和白銀交易可能會避開美國縮表的議題，直到 Jackson Hole 研討會開始為止。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 22.30 美元或近 1.3%，收每盎司 1806.30 美元，為最活躍契約價格自 8 月 5 日以來最高收盤價。

在經濟政策研討會之前，黃金走高，上週黃金收高 0.3%，為連續第二週收高。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五可能會示意 Fed 將放緩每月購債腳步。在疫情高峰引起 2020 年春季大拋售時，央行藉由購債以支撐金融市場。

Kinesis 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 週一研究報告中寫道，「為何 Jackson Hole 研討會如此重要？原因很簡單：黃金交易者、股市和債市投資者都預期 Fed 對縮表時機有進一步的指導。」

「任何鴿派的指導都可能讓黃金持續近期反彈漲勢，而加速展開縮表過程，就可能被視為黃金的不利催化劑。」

美元走疲有助於推升美元計價的黃金價格，因可提高對海外買家的吸引力。ICE 美元指數週一下跌 0.3%。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，週一金價的上漲不只跟美元有關，歐元和日圓計價的金價也觸及了多週高點，以英鎊計價的黃金目前比 8 月閃崩前的價位還高出 8%。

上週紐西蘭央行因考量 Delta 病毒疫情狀況而推遲升息，接著美國達拉斯 Fed 總裁 Rob Kaplan 週五表示，他可能重新考慮其呼籲 Fed 啟動 QE 退場的觀點，Ash 指出，「這顯然是關鍵驅動力。Jackson Hole 研討會可能會證實這些央行官員出現新鴿派，有助於支撐和推高金價，因為長期利率以更大幅度落後於通膨速度，且銀行現金的真實價值以更快速度收縮。」

在週一數據顯示，美國企業 8 月份的成長連續第三個月受到侵蝕後，金價短暫吐回漲幅，接著又上升。IHS Markit 週一表示，調查顯示，服務業成長下降至 8 個月低點，8 月自前月的 59.9 下降至 55.2。

其他金屬商品

9 月交割的白銀期貨價格上漲 54 美分或近 2.4%，收每盎司近 23.66 美元。

9 月交割的銅期貨價格上漲 2.4%，收近每磅 4.24 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲 2%，收每盎司 1014.10 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格大漲 4.8%，收每磅 2385.10 美元，收復近期部分跌幅，此前該期貨 5 個交易日均下跌。

Zaner 的分析師表示，看到美股延續上週復甦漲勢，可能抑制近期拋售鈀金的興趣。但由於 Delta 變種病毒的感染上升，市場預期中國經濟數據將令人失望，「除非股市繼續反彈，否則將難以完全推翻熊市。」