法人拚救Q3績效 這六檔不離不棄

萬寶投顧王榮旭表示，台股才反彈第二天就開高走低，這波大盤從 18034 拉回 ABC 三波修正約 1800 點，C 波下跌夠了嗎？上週專欄分析 C 波與 A 波的等距測量，估計跌到 16500 點 C 波跌幅已經滿足，果真跌破 16500 點後就出現 450 點的長紅棒，加上美股維持強勢，台股破底危機暫時解除了。

但要像 5 月 V 型反轉向上大漲 3000 點的機率很低，因為這波台股回檔並未出現大量底部換手的訊號，而上市融資減幅與波段跌幅皆約 10%，與 5 月當時融資大減 21% 遠高於大盤跌幅 14.3% 不同而且即使反彈大盤成交量僅 4000 億左右，遠低於上個月日均量 6000 億。

萬寶投顧王榮旭強調，「量」是「價」的先行指標，如果量能不增，9 月行情就不在指數，而在個股。個股行情籌碼比基本面更重要，這波櫃買市場融資大減 14%，比上市融資減幅還高出許多，代表中小電子股這波下跌洗出不少散戶的籌碼，籌碼只要洗乾，要漲速度就會很快。

例如前期專欄推介的旺矽 (6223-TW) 與同欣電(6271-TW)，就是看好波段融資分別大減了 36% 與 43%，投信法人一點火，股價就領先大盤漲回全波高點，同欣電甚至創下新高。反觀貨櫃三雄股價回跌 4~5 成，早就已經跌夠了，但融資減幅遠不及跌幅的情況之下，造成該彈而不彈所以籌碼真的非常重要。

隨著大盤不再破底，無論法人主力或中實戶都要拚賺回來，救第三季的績效，點火對象業績好還不夠，籌碼洗乾才點得動。我觀察部份電子股符合這些的條件，例如二線晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 及世界(5347-TW)。聯電融資大減 24% 遠高於股價跌幅 14%；世界融資大減 3 成也高於股價跌幅 17%。

萬寶投顧王榮旭認為，晶圓代工直到明後年都供不應求的趨勢僅次於電動車，現在更是傳出聯電 9 月調漲代工價格後，11 月部分會再追漲，連明年 1 月與客戶談定的報價都創下新高，有產品漲價的效應，籌碼又洗乾淨的股票，將促使投信法人不離不棄的認養。

晶圓代工漲價，對矽晶圓、IC 設計及封測的報價就是最強的支撐，聯電與世界滿手訂單，矽晶圓供應商合晶 (6182-TW) 受惠程度大。

合晶是全球最大 8 吋功率半導體矽晶圓供應商，聯電與世界先進都是其核心大客戶，合晶主要應用在車用電子功率半導體的重摻矽晶圓營收占比高達七成，隨著車用晶片大缺貨，重摻矽晶圓供不應求，下半年雙位數調漲價格業績會更上一層樓。合晶這波融資大減 4 成遠高於股價跌幅 2 成 5，最近投信開始強力回補。

而車用相關電子、這波融資大減，並且具備漲價效應的還有新唐 (4919-TW)、漢磊(3707-TW) 及強茂(2481-TW)，都有見到法人認養的影子，受限篇幅，更多籌碼與基本面的分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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