7月日本國內PC出貨量減少4% 連續4個月衰退

7 月日本國內的電腦 (PC) 出貨量報年減 4% 至 58.8 萬台，連續 4 個月遜於去年同期。

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 在 24 日 (週二) 公布最新統計數據，2021 年 7 月日本國內的 PC 出貨量報年減 4% 至 58.8 萬台，也是連續第 4 個月出現衰退現象。

日本去 (2020) 年受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成眾多日本民眾改為在家工作，這也使得以筆電為主的 PC 出貨量出現了大幅增長。然而當前的 PC 需求量已告一段落，回落現象也正持續當中。

以種類來看，2021 年 7 月日本國內的桌機出貨量年減 7% 至 9.2 萬台，筆電出貨量年減 3% 至 49.6 萬台。去年 7 月由於遠距及在家工作的持續普及，使得日本當時的 PC 出貨量出現持續增長。雖然日本目前的肺炎疫情仍不斷的擴大當中，但是 JEITA 方面表示，沒有觀察到如同 2020 年般的大幅度需求增長。

關於當前因半導體短缺所導致的供需失衡問題，JEITA 方面認為「PC 用途的半導體在調度及交期方面，似乎有出現一定程度的影響」；但表示以當前狀況來看，對於出貨台數的影響相當有限。