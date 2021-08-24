【Wen姐筆記】一日行情？V轉秀？16800城池分強弱

台股昨日內外資法人加上融資，同心齊力站在買方，讓加權指數終於再度出現單日近 300 點的紅棒，以 16741.84 點作收，成交值也略增至 3676 億元。台股昨天終於站回 5 日均線，對多方來說，這是自 8 月 6 日以來最佳的反攻機會。但是昨日的行情僅是一日行情? 或是有機會演出 V 轉秀? 16800 點城池將分強弱! 關鍵點位為 16666、16747 與 16888 點。

多方昨日一口氣收復 16500 點與 16600 點與 16700 點三座城池，其中 16500 點城池，與兩端哨站 16486、16520 點，對台股中長線行情來說，具有重要的關鍵戰略位置，不宜再棄守。16555 至 16600 點城池，成為台股昨日長紅棒是否能發揮威力的觀察區，16600 點兩端哨站為 16588 與 16616 點。而 16636、16666 點是中途重要灘頭堡，17000 點兩端哨站為 16688 與 16722 點。16747 與 16777 點不僅是多方能否續強關鍵，闖過才有能取得再挑戰 17000 點門票! 16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，如能突破 16853 點，多空將有機會在 17000 點城池進行 PK 戰! 16888 與 16919 點為 16900 點城池兩端哨站，16947 點為 17000 點射門區，17000 兩端哨站為 16977 與 17023 點。

16486 點如再棄守，多方將再度失去短線控球權，需提防昨日的中長紅仍僅是一日行情！須提防南下列車再 16300 點回探。16444 與 16400 點可視為中途站，16400 點兩端哨站為 16422 與 16388 點，再棄守恐往 16351 與 16300 點回測，16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點。如再棄守，將有再破低危機，恐續往 16251 與 16200 點城池以下尋求支撐！還是得提防 16000 點保衛戰！

台股昨日演出強勢反攻，但今天走勢比昨日更關鍵！台股這波 8 月 6 日下跌以來，未見過收復 5 日線，同時也未見過日 K 連 2 紅，昨日已收復 5 日線，有效打破空方慣性的觀察訊號之一，就是今日能否再度出現紅 K 棒！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

