《斯卡羅》導演曹瑞原：我想呈現的不只是台灣歷史！拍出時代顛簸下的生命真情

張以潔

影集《斯卡羅》斥資 2 億，改編自陳耀昌小說《傀儡花》，集結吳慷仁、温貞菱、法比歐、黃健瑋等卡司，上映時間 8 月 14 日於公視首播。故事以 1867 年的羅妹號事件為背景，但導演曹瑞原說他拍的不只是歷史，而是時代顛簸下生命的脆弱與善良。

斯卡羅為恆春半島南端的統治貴族，被日本人類學家描述為「排灣化的卑南族」，圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱的儀式。

2019 年 8 月《斯卡羅》在屏東開鏡，曹瑞原請自己的牧師來祝禱，祈願明天開拍一切順遂。沒想到等著他們的卻是超級颱風，正巧就從拍攝點屏東縣滿州鄉登岸，「第一天就停拍了，但其實那天就是第一堂課，讓我學習到要懂得等待，整個拍片過程真的都是等待。」屏東晴雨不定、落山風劇烈，百科全書上的 5 大毒蛇，一天就可以看到好幾條。採訪當天曹瑞原正在做最後的看片工作，一路走到現在已經 3 年，「說真的，我不知道怎麼完成的。如果問我這個片子怎麼難拍？經歷哪些困難？我一句話都講不出來，好像只有沉默才能去回答這個問題。」

曹瑞原曾表示，在 135 天的拍攝期間至少有 90 天在凌晨 5 點多出班，半島詭譎多變的天氣，很多時候只能耐心等待。

難以言喻的不單是拍片歷程，曹瑞原與這部戲的相遇，也是理性難解的巧緣。他拍完《一把青》後，好友張大春的太太葉美瑤帶了 7、8 本書來訪，其中一本就是《傀儡花》。「我一看，哇那麼大本！就把它擺在書架。」之後他接到《孽子》舞台劇編劇施如芳的電話，對方正在寫一部改編劇本，想找他當導演，一問之下就是《傀儡花》。後來他才知道，公視以 1.5 億預算公開徵求《傀儡花》製作團隊（原為 10 集 1.5 億，後在企業投資下增為 12 集 2 億），他跟外界一樣不看好，1.5 億要建構 150 年前的時空幾乎不可能。但他轉念思考，自己不斷催促政府大破大立投資影視產業，如果大家都冷淡以對，就不可能再有更大的投資。於是他用假日把小說看完，並和同事著手研究，「做著做著也對那個時代產生興趣，我就說，我們就去把它拿下來吧！」但當真的拿下標案後，他就知道挑戰來了。

劇組於屏東、台南、新北、苗栗等地歷時 135 天拍攝，許多屏東海邊的場景，風吹沙劇烈，回到旅館往口袋一摸全都是沙。

建構 1867 年，眼不見不表示不存在

小說以 1867 年的羅妹號事件為背景，在恆春半島南端琅