研調機構降評臉書 估今年股價橫盤整理

尖牙股 (FAANG) 今年走勢分歧，漲幅高至 Alphabet(GOOGL-US)的 63%，低至亞馬遜 (AMZN-US) 的 2%，股價表現差距甚多，表現次優的臉書 (FB-US) 雖漲 35%，一家研調機構仍下調其股票評級，並預計隨著利多出盡，今年餘下時間臉書股價可能處於橫盤震蕩。

Arete Research 將臉書股票評級自「買入」下調至「中立」，目標價維持在 381 美元，較週五收盤價高出 6%。

Arete 認為，雖然臉書第 2 季每則廣告均價較去年同期增加 47%，問題在於，其第 2 季廣告投放數量僅增加 6%，增幅為 2017 年第 4 季以來最低，Google 就沒有這種問題，該公司可以利用旅遊搜尋，來取代 Covid-19 的相關搜尋量的下滑。

隨著廣告均價成長的利多出盡，Arete 預計今年剩下時間臉書將處於橫盤整理。

然而，臉書執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 曾在第 2 季財報電話會議中，提及為自家應用程式創造更多原生廣告體驗的欲望，Arete 認為，臉書在電商領域逐日成長的影響力，仍可望在 2022 年繼續帶動股價上攻。

Arete 分析師指出，若按企業價值倍數 (EV/EBITDA) 進行評價，臉書 2022 年本益比僅 12 倍，推特 (TWTR-US) 為 26 倍，Alphabet 為 16 倍。

台北時間週二 (24 日) 零時許，臉書漲 1.5%，暫報美元 364.95 美元。