【永豐期貨】航運股力抗賣壓  台股週線連二黑

期貨走勢

台指期週五下跌 140 點至 16188 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 153.94 點，電子期逆價差擴至 - 6.72 點，金融期逆價差擴至 - 14.06 點。現貨部分，三大法人賣超 148.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2807 口至 - 12060 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 3196 口至 - 20640 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 725 口至 - 10946 口。

週四美國公布上週初領失業金人數為 34.8 萬人，降至 17 個月低點，顯示就業增長強勁，能源及金融類股下跌，但科技股有所反彈，道瓊下跌 0.19%，標普 500 上漲 0.13%，那指上漲 0.11%，費半上漲 0.84%。台股今天上下震盪近 260 點，早盤開高後隨後賣壓湧現，最低一度來到 16248.08 點，終場跌幅收斂，加權指數再翻黑下跌 0.2%，收 16341.94 點，週線連 2 黑。權值股來看，台積電早盤開高隨後翻黑，終場下跌逾 1% 收 552 元，鴻海小幅反彈，上漲 1.46%，收 104.5%，而航運股今天扮演撐盤要角，其中萬海上漲 5.87%，長榮及陽明則有逾 3% 的漲幅，整體來看，台股連續多日下跌，加上美股也制高點回落，短線上方賣壓仍重，大盤短期不排除再度向下回測年線，投資人不宜隨意接刀。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17300 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.81 升至 0.83。VIX 指數上漲 2.34 至 26.52。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)

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