靠口碑熱銷 百欣建設「好宅」疫中突圍

疫情三級警戒讓房市進入度小月，出門看屋的人數大減，然而走進位於八里的新推案《Hi 台北》接待中心，卻是截然的另一種風情；無論是一組接續一組、讓接待人員停不下來的賞屋客，或是每周成交 1~2 戶、至今已賣到只剩下個位戶數的買氣，都讓人不禁好奇：這在疫情中「真金不怕火煉」的銷售實力來自哪裡？

「其實我們自己也很訝異。」百欣建設董事長沈永安說。這位從基層白手起家的老董面對媒體時有些惜話如金，顯現出踏實內斂的實業家風格，與一路高歌猛進的銷售呈現明顯的對比。採訪當天，沈永安剛簽完《Hi 台北》第二期、第三期的土地合約。問到何以能在競逐搶地的多家大型建商、在地建商中出線？沈董事長也只謙虛地說：「消費者覺得我們做的東西和其他人不太一樣，有信心，所以願意跟我們合作。」

從代工轉做品牌 只因「看不過去」

這樣的沈董事長在員工心目中，卻是一個「很跳脫、很有理想和想法」的老闆。雖然自言是新建商、中小建商，但是沈董事長在建築營建產業的根基深厚，從年輕時做鐵工白手起家到投入營造業，參與過的大小建案無數，其中不乏許多赫赫有型的豪宅，旗下的昌譽營造更是金石獎、金安獎、工程卓越獎、國家建築金質獎等各大建築獎項的常客，也參與過不少由政府嚴格把關的公共工程和危老都更案。

沈董事長累積了 20 年參與投資或是幫知名建商營造的扎實功力，而他之所以決定自己在 102 年開建設公司蓋房子的契機卻十分戲劇性。百欣建設副總經理谷健回憶：「營造做久了，其實有些地方我們也有自己的想法，想用更好的方式去做。」有次沈董事長批評著設計圖不合理、不好看，谷健副總隨口反駁：「不然你自己出來做啊，才可能實現優質的品質！」沒想到沈董事長乾脆的回了一個字：「好！」於是就有了百欣建設的開始。

然而這也成為谷健副總「快樂又痛苦」的開端，快樂來自於能和沈董事長一起實現過去數百案經驗中累積的想法，只蓋自己也覺得好的房子；痛苦的是，沈董事長時不時就會對進行中的建案提出更花錢的想法，以《Hi 台北》為例，就有約 20% 的建材和當初取得執照時不同，永遠是越換成本越高、用料越好，例如建築體外的人行道，明明鄰近建案用的都是透水磚，沈董事長來看過之後，全部換成大理石，成本一下又多墊高好幾百萬。

一條龍優勢 省下的錢幫助戶再升級

但是開門做生意將本求利，難道不會羊毛出在羊身上？從小包起家、深諳細節的真功夫，還真的有辦法做到把錢花在刀口上，甚至做到「一分錢、三分貨」，該花的地方絕不含糊，能省的地方錙銖必較，靠著對從源頭材料到施工、產業鏈所有環節一條龍的掌握，把售價控制在市場行情。例如有次邀請設計師為大廳設計一盞佔幅 40 坪的大吊燈，燈廠報價要兩部賓利的價格，百欣自己拆工拆料找廠商，只花了一部 TOYATA 的成本就做出來。「這是我們的優勢，省下來的錢就能換成其它東西再回饋給客戶。」谷健副總說。

例如除了做工用料實在，沈董事長對於投資人才也絕不手軟，例如為了深入了解購屋者的需求，延攬知名代銷的副總；挖角頂級建商的總工程師，借助其豐富的豪宅規劃經驗，建築師畫完的設計圖在動工前反覆事前檢討，只為提供給消費者一個最好品質的好宅。

好住、好用、好管理 才稱得上「好宅」

百欣建設一條龍的優勢延伸到售後的保固維護服務，旗下鐵工廠都有，所有維護的人力物力都能一手掌握，無須再一層層轉包，無論成本或時間效率都更高。

沈董事長笑著說：「百欣建設的案子最大的特色就是：在結構安全的堅持下，從設計到施工有著最短的距離。」豪宅畢竟是少數人能擁有，大多數的人要擁有一間房，是數十年的一件大事，百欣建設為消費者提供的「是從設計建造時的品質嚴格把關，自然在入住後的保養維修就可減少。」

谷副總提到，透過材料和工法加強處理，選料配件也都事先考慮到後續要容易維護管理，因此需要出動保固維修的機率也大幅降低。以防水為例，百欣蓋的住宅就每一層結構之間還都多加不銹鋼擋水層；百欣位於中和的綠建築案《墨濤院》因為有頂樓空中花園，整個屋頂在一般防水層之外還額外加了一層不鏽鋼包覆，交屋至今五年沒有任何住戶反映過漏水問題。「雖然住戶看不到，但是每個地方多加一點，都是多一層防護。可能多一點成本，但也是我們能負擔的，而且前面做的工程、用的材料越好，對我們的售後負擔壓力越少。」沈董事長近期還下令，後續公司蓋的所有房子，包括目前已在進行中的淡水兩期《慢活時代》、位於中山區華泰王子飯店後方的公園第一排《中山直美》、位於新店的個案《翠松園》，全都要做到 10 年防水保固。

「人到了一個階段，當金錢只是數字的時候，有時只想追求自己的理想。」谷健這樣形容沈董事長：「其實有點是在完成一些以前想做的事情，現在有能力了，就去把它完成，對得起消費者，也對得起自己。」

一位風格踏實的老闆，一群始終站在第一線的幹部，後續還會在房市激起什麼樣的火花，十分令人期待。

昌譽營造得獎紀錄:

淡水關渡水岸公園中港河 榮獲公共工程金安獎 - 佳作及台北市勞動安全講之績優自主管理工地

基隆河護岸整建工程榮獲台北是公共工程卓越獎

新店區人行陸橋工程，榮獲「新北市公共工程優質獎」。

昌譽營造參與的公共工程:

十三行博物館休閒教育園區

百欣建設建案: