【野村投信】先蹲後跳

焦點訊息：

根據證交所統計，今年以來（截至 8 月 17 日）外資累計賣超台股金額已高達新台幣 5,154 億元，直逼去（2020）年全年賣超 5,397 億元的水準。

當沖降稅措施將於今年 12 月 31 日落日，但近日外傳財金兩大部會透過協商，對於當沖降稅措施繼續延長已達成初步共識，不過基於股市穩定及財政紀律等考量下，較有可能傾向實施「有條件」的延長，預計 8 月底前定案，以期 9 月立院新會期前送審。

經理人觀點：

台股跌幅超出預期，意外創造先蹲後跳機會：

8 月份的股市修正是我們不意外的，但幅度之深卻是始料未及。我們歸納了三個原因（QE 退場恐懼不在其中）：（一）阿富汗變天（二）警示股新增當沖條款（三）Delta 變種病毒加速擴散。

台灣躺著也中槍：

美軍撤離力挺二十載的阿富汗，讓塔利班迅速拿下控制權，令世人擔心恐怖主義回歸的可能性，也進一步影響了全球投資信心。這樣的推論合情合理，但若被有心人士拿來影射台灣未來，就太偏離常軌了；美軍撤離阿富汗 9 天，台股就連跌 9 天的說法不脛而走，且仍有投資人附和，這種行為不是我們所樂見的。

當沖退潮衝擊股市量能：

8 月 27 日起警示股當沖新規將上路，明顯壓抑當沖氣焰並影響股市量能。在我們眼中，當沖是股市的合法機制，制度面並沒有問題，但凡事過與不及皆易造成弊端。其實新措施的目的也僅是提醒投資人注意風險罷了，不必過度解讀。

東南亞疫情重創電子供應鏈：

許多投資人認為 Delta 變種病毒的擴散，並不致於替全球景氣帶來過大的實質影響，歐美國家準備施打加強針，未來仍可望從病毒身上扳回一成。不過對我們而言，一如過去幾週的文章所述，最關切的地方不在歐美，而是東南亞國家。由於疫苗接種進度過慢，導致疫情遲遲無法有效控制，這些國家是亞洲電子供應鏈中重要的材料供應來源，眾所皆知目前是電子傳統出貨旺季，但已有愈來愈多廠商難以取得關鍵料源，例如微控制器（MCU）及電源供應 IC 等，以致於無法如期出貨，嚴重者甚至危及 7 月營收，這是近期台股與韓國股市變成難兄難弟的主因。如今，全世界的科技公司都在等待東南亞供應鏈重啟的好消息，如果營運降載的情況一直無法紓解，晶片供應將會更加吃緊。

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