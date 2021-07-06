岱宇旗下AI體感運動科技平台Uniigym 攜凱擘搶宅經濟防疫商機

健身器材大廠岱宇國際 (1598-TW) 旗下轉投資 AI 體感運動科技平台 Uniigym 優力勁聯攜手凱擘大寬頻推防疫專案，以搶攻疫情掀起居家宅經濟。台灣自 5 月疫情急速升溫、升級第三級警戒，面對學校停學，家長們不論是居家辦公還是照常上班，都得面對孩子們宅在家的需求，一邊幫孩子安排學習，一邊接收孩子吵鬧及各種需求訊號，同時也不能忽略自己的工作，各種崩潰同時襲擊而來。

Uniigym 表示近期疫情生變，恐得面對長期抗戰的準備，而孩子宅在家，父母心好累，凱擘大寬頻推出防疫專案，120M 高速上網看電視，還有防疫級安裝免煩惱，加碼還送 myVideo 超值月租，及最強健身方案 Uniigym 互動體感健身課程，多元兒童律動、舞蹈、健身方案，陪孩子 PLAY 讓家長不累，現在申辦還有短期租約優惠每月只要 999 元起。

Uniigym 指出，其互動體感健身課程於去 (2020) 年 11 月上架凱擘大寬頻及台灣大寬頻，上架至今已有近 17,000 名註冊會員上線體驗課程，提供全齡運動的健身解決方案，海量課程內容多元，有小孩放電的兒童律動課程和流行街舞，爸媽喜歡的肌力及瑜珈課程、還有適合長輩喜歡的樂活養生課程，只要安裝凱擘大寬頻 A1 BOX，不用花錢另外採購其他裝置硬體，就能享受每天 3+1 堂的免費試用課程，把家裡的客廳直接升等成專屬健身房，Uniigym 讓您不上健身房也能請教練陪你一起練；居家防疫期間不讓健康放長假，等待疫苗的同時也要提升防護力增強免疫力，防疫期間提醒大家遵守防疫新生活守則，避免不必要的外出、出門口罩不離口、平日勤洗手，做好家庭與工作場域的防護，每個人都是抗疫的好戰友。

岱宇國際 (1598-TW) 看好下半年旗下 SOLE、XTERRA、SPIRIT… 全品牌保持強勁接單表現，不僅 SOLE 品牌在線上銷售需求、Dick's 通路訂單暢旺，加上 XTERRA 品牌持續受惠 Amazon 加大拉貨力道，推升整體在手訂單能見度達四個月。因應原物料、船運價格波動，岱宇針對旗下全品牌進行 5%~15% 產品價格調漲，有助於直接挹注集團整體營運獲利能力。

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