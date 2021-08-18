政策落地股市升天 族群指標是他們

週三加權指數受美股大跌影響開低震盪過後急跌 200 點，融資早盤在內外利空交雜下應該是直接被抬出場，短線浮額清洗後隨指數立即反彈，拉出長長下影線，昨日分析中指出技術面 16500 點是滿足點，早盤雖然一度跌穿但是也在證交稅當沖減半延長政策確定以及跌深買盤進駐下快速拉抬向上，終場上漲 164 點留下超過 240 點下影線，量能也放大到 4000 億，短線低點確認，市場重回上升軌道，然而本次下跌是縮量的跌並非基本面問題，未來反彈過程也應該是縮量反彈，一旦放量不漲可能就會走進三退二的模式。

盤面利用台積電壓盤讓市場浮額清洗出來，今天漲停或是創新高或是低點拉抬上來超過 7% 的都是有主力積極進場的痕跡，不論是低本益比的航運、記憶體、高成長的 IC 設計還有未來長線趨勢的車用電子都有領頭羊跟族群性，其中貨櫃指標看 萬海 (2615-TW)；IC 設計指標看新唐 (4919-TW) 以及愛普 (6531-TW)；記憶體看晶豪科 (3006-TW) 以及點序 (6485-TW))；車用電子指標股是鵬程 ( 8255-TW)、順德 (2351-TW)。

反彈首日雞犬升天，但也有強勢股補跌的跡象，操作策略上要開始輪動操作，反彈無力的個股要及時轉換到具備未來長線趨勢保護的個股，未來指數創高過程才有續航力。

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