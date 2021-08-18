【日盛投顧】台股量出反彈

◆盤勢分析

1. 因美股下跌，連動周三台股跳空低開，早盤投資人持股信心不足，各類走勢普遍不佳，盤中指數一度跌破 16450 點，在破波段新低，但隨即在亞股與航運等人氣類股轉強的帶動下，收盤指數逐漸由黑翻紅，最終 164.91 點上漲，漲幅 0.99%。

2.OTC 指數開低走高，收盤上漲 4.37 點，收在 205.43 點，結束連三黑 K 走勢。目前上方壓力在半年線 (約 208.50 點)。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股開低走高，收長下影線紅 K 線，吞噬週二長黑 K 線。

(2) 量能：成交量縮至 4,207.00 億元，呈現價漲量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現死亡交叉後開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 6.62 億元；外資 - 22.35 億元、投信 + 10.17 億元、自營商 + 18.80 億元。

記憶體、被動元件、航運、鋼鐵表現佳

1. 記憶體：雖然部分外資看壞後市，但 2337 旺宏法說反駁，激勵同族群 2408 南亞科、2344 華邦電、2337 旺宏、8299 群聯、3260 威剛、3006 晶豪科、5351 鈺創周三止跌回穩。

2. 被動元件：即將進入旺季，加上 2Q21 季報表現佳，2492 華新科、2327 國巨、2456 奇力新、2472 立隆電等轉強。

3. 航運：2603 長榮填息、加上 BDI 指數走高，航運族群走強，收盤 2603 長榮、2609 陽明、2605 新興、2606 裕民等漲幅超過 5%。

4. 鋼鐵：由於美股通過一兆美元基礎建設，推升鋼品價格逼近前高，2002 中鋼轉強，2006 東鋼、2022 聚亨、2023 燁輝等股價震盪走高。

5. 操作建議：近期台股表現不佳，但短線跌深，加上當沖稅減半有望延期，建議短線不須再殺低。做多標的觀察短線深地的半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作。