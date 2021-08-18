〈焦點股〉導線架下半年看旺 界霖急拉觸漲停

隨著車用市場回溫，缺貨潮逐漸從晶片蔓延至材料，導線架三雄長科 *(6548-TW)、界霖 (5285-TW)、順德 (2351-TW) 上半年獲利、7 月營收均繳出亮眼成績，在市場產能持續供不應求下，訂單已滿至年底，今 (18) 日買盤強勢進駐，界霖股價急拉觸及漲停，順德也一度大漲 9%。

界霖今天股價開低走高，早盤一度跌破百元關卡，下探 98 元，午盤漲勢逐漸拉大，一舉衝上漲停價 110.5 元，隨後漲停打開，上下振幅超過 12%。

順德走勢更為劇烈，早盤最低跌至 118.5 元，隨後湧現大量買盤，漲幅擴大至 9%，最高來到 137.5 元，成功收復 5 日線，振幅高達 15%。長科 * 股價同步翻紅，在平盤上方表現。

長科 * 上半年稅後純益 5.49 億元，年增 67.4%，每股稅後純益 1.55 元。7 月營收 10.89 億元，月增 0.4%、年增 42.3%，續創歷史新高。

界霖上半年稅後純益 2.58 億元，年成長逾 5 倍，每股稅後純益 2.74 元，遠勝去年全年的 1.37 元。7 月營收 5.71 億元，月增 4.4%、年增 76.9%，締新猷。

順德上半年稅後純益 4.09 億元，每股稅後純益 2.25 元，遠遠超越去年 1.92 元。7 月營收 9.48 億元，月增 2.44%、年增 42.09%，創同期新高。

法人表示，導線架三雄接單能見度紛紛看到年底，加上市場供不應求、價格續揚，預期下半年營運將比上半年成長，訂單能見度甚至看到明年。雖然馬來西亞疫情仍難以控制，界霖、長科 * 有投資設廠，但整體營運受影響有限。