冷靜與熱情之間妝點獅子座女王最熾烈也最冷豔的 GLAMOUR 珠寶

盛夏八月，是屬於火象獅子的季節，同時擁有魅力外放如驕陽般熾烈，與高貴自持如明月般冷豔氣質的獅子座女王，最適合用 GLAMOUR 絕美的珠寶妝點她獨特耀眼，令人無比心動的雙面魅力！

熱情的八月，是屬於充滿太陽眷顧守護的獅子座季節。屬於火象星座的獅子座，自帶耀眼光芒與寬闊心胸。就像一位強勢、堅毅、熱情無比的女王，獨領風騷，引領潮流；同時，卻也像是個呵護身邊親朋好友的暖心女神！如此充滿迷人反差又絕美矜貴的獅心女王，最適合用 GLAMOUR 珠寶的瑰麗寶石，與光芒耀眼的亮麗設計來妝點與嬌寵她！

熱情似火：絕美紅寶

出生於八月的獅子座女王，屬於外放的火象星座，如同火焰般熱情四射，總是給人自信樂觀、積極向前的特質。而數千年來，紅寶石那紅豔奪目的豔麗色澤，恰恰正是浪漫與熱情的象徵。GLAMOUR 珠寶豔麗無匹的紅寶石套鍊與手環，以臻美濃郁色澤一致的紅寶石，巧妙搭配閃爍耀眼的白鑽，在胸前、耳畔與腕間刻劃出流利生輝的優美弧線，完美地將獅子座女子如火焰般熾烈的熱情與迷人魅力展露無遺！

絕美的獅子座女王，看似高貴無比卻擁有一顆比任何人都熱情溫暖的芳心，GLAMOUR 珠寶豔麗無匹的紅寶石套鍊與手環，將她如火般的熾烈的熱情與迷人魅力展露無遺！

耀眼驕陽：璀燦黃鑽

獅子座的守護星，正是太陽系唯一的一顆恆星：太陽。象徵了權威、力量、意志、果斷與自信的太陽，獨佔鰲頭正居中央，散發無限的熱力與魅力，就像是統御千軍的中心領導，充滿了王者的風範與氣勢。而珍稀罕有的優雅黃鑽，歷經數十億年的歲月在地球深處孕育而成，那明亮深邃的黃色火光，像極了燦爛的豔陽，充滿無限的活力與光彩，富涵了豐盛的寓意，令人無比驚豔！ GLAMOUR 的「Bel Sole 太陽女神」黃鑽別針，中心鑲嵌了一枚碩大絕美的璀璨黃鑽主石，旁邊環繞著各式切割的白鑽與八道盾形切割設計的黃鑽，不斷散發出令人驚嘆的萬丈光芒，彷彿一位沐浴在黎明金光之下的太陽女神，展現了無限的魅力與迷人的光彩！

GLAMOUR 「Bel Sole 太陽女神」黃鑽別針，璀璨耀眼的黃鑽主石猶如旭日初升的黎明之下，尊貴無比的太陽女神，八道盾形設計黃鑽，猶如萬丈光芒，散發出無限魅力與光彩！

矜貴冷豔：瑰麗祖母綠

魅力外放的獅子座，同時具有矜貴自持的一面，自帶雍容華光的她，即使輕盈淺笑也能讓人感受到尊貴、內斂的高冷氣質。就像永遠帶著一股沈穩靜謐的祖母綠寶石，自古以來，便一直是青春與生命的象徵，宛如初春萌發的豔麗鮮綠，展現了晶瑩飽滿的瑰麗色澤，但這新意盎然、生氣蓬勃的綠色寶石之王，卻同樣也是權勢與地位的絕佳伴侶，回顧悠長歷史，所有帝王后妃、巨賈名媛，幾乎無不鍾愛佩戴這瑰麗尊榮的綠色寶石，來襯托他們的高貴氣質和與眾不同的矜貴權位。

GLAMOUR 這對完美對稱的「時尚維度」祖母綠鑽石耳環，以最能顯現祖母綠濃郁色澤與晶瑩剔透特質的祖母綠切割主石，搭配不規則環繞的長方鑽切割美鑽，兼具了古典與現代的特點，展現祖母綠可以高冷優雅，同時又時尚現代的線條與巧思，如同 21 世紀的獅子座女王，在尊貴高傲的冷豔外在之下，蘊藏著生氣蓬勃的靈動活力。



GLAMOUR 這對完美對稱的「時尚維度」祖母綠鑽石耳環，以最能顯現祖母綠濃郁色澤與晶瑩剔透特質的祖母綠切割主石，搭配不規則環繞的長方鑽切割美鑽，兼具了古典與現代的特點，展現祖母綠可以高冷優雅，同時又時尚現代的線條與巧思，如同 21 世紀的獅子座女王，在尊貴高傲的冷豔外在之下，蘊藏著生氣蓬勃的靈動活力。

皇家尊榮：幽靚藍寶

藍寶石以其深幽迷人的夜藍色澤，與嬌貴迷人的絲絨質感而著稱，也是世界上最瑰麗珍稀的寶石之一。千百年來，藍寶石被視為帝王之石，象徵了高貴、忠誠與愛情。煥發著幽然炫麗光彩的藍寶石，透出濃郁的皇族氣息，撼動了所有人的耳目心魂。

GLAMOUR 「錦簇花環」藍寶套鍊及耳環，18K 白金鑲嵌藍寶石及鑽石。

就像這套以獨特深邃的迷人藍調，映襯著璀璨美鑽的 GLAMOUR 「錦簇花環」藍寶套鍊與耳環，以水滴形切割、梨形切割與圓形明亮式切割的白色美鑽，搭配橢圓形切割藍寶石，宛如造型典雅的繁花花環，環繞於脖頸之間，凸顯獅子座女王耀眼動人的魅力與典雅溫潤的氣質，最是讓人心動！

浪花女神 & 碧波萌寵：蛋白石與珍珠

儘管充滿熱情與冷靜雙重特質的獅子座女王，最適合用高尚奢華的貴重寶石來嬌寵，但是七彩繽紛的蛋白石，以其絢麗多變的吸睛色彩，輕易展現 C 位女主角希冀成為眾人焦點所在的酷炫特質，也非常適合獅子座女王佩戴。像是 GLAMOUR 「生之輪迴」藍鯨胸針，以瑰麗耀眼的藍寶石打造出海洋中的王者藍鯨，而躍然其前的白蛋白石，展現了迷人的夢幻遊彩，好似美麗的浪花女神，在激湧而上的七彩泡沫上熠熠生輝；整件作品外型以寶島台灣作為發想，歌詠『福爾摩沙』美麗之島的美稱。

GLAMOUR 「生之輪迴」藍鯨胸針，18K 白金鑲嵌白蛋白石、藍寶石、海水藍寶、珍珠及鑽石。

而這件可愛的「八爪萌寶」戒指，以藍寶石與鑽石勾勒出海中章魚靈動的八爪觸鬚，中間鑲嵌了一枚碩大的南洋珍珠，並點綴上兩顆鮮綠的祖母綠，可愛靈動的章魚戒指帶著濃濃的反差萌，就像獅子座女王無意中展露了嬌傻逗趣的一面，令人無比心動！

GLAMOUR「八爪萌寶」戒指，18K 白金鑲嵌南洋珍珠、藍寶石、祖母綠及鑽石。

來源：《珠寶之星》77 期

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