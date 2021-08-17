新產能新應用挹注 臺慶科估今、明年均將顯著成長

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理謝明良指出，網路變壓器等訂單需求強勁，加上新產能開出，今明年營運都將有很大的成長，車用方面也陸續推出新品，追上日廠腳步。

依照臺慶科內部預估，明年電感產業將有 6% 成長，而臺慶科成立至今，每年營收平均年增率達 8%，今年在訂單強勁、陸續擴產下，將看到更為顯著的成長，明年動能則將延續。

臺慶科上半年完成擴產，但在訂單強勁下，依舊供不應求，新一波擴產預計 9 月底全數開出；依照計畫，積層晶片電感 / 磁珠月產能將從 18 億顆提升至 20 億顆、繞線電感月產能 1.67 億顆到 1.85 億顆、一體成型功率電感從月產 8500 萬顆到 1 億顆、共模濾波器及網路變壓器則從 3.35 億顆到 3.99 億顆。

除了新產能加入，臺慶科也針對車用、網通、高速運算以及穿戴裝置應用推出新品，包含領先國內同業推出車用 POC(同軸傳電)，跟上日廠 TDK、muRata 的腳步，還有應用在車用訊號傳輸 CAN-FD/OA，以及 TWS 等相關元件。

因應車用需求成長，臺慶科先前也在桃園購地，謝明良透露，未來主要會規畫車用電子等特規品專用產線，不過，目前原承租戶租約尚未到期，也會先透過租地租廠方式擴產，因應訂單需求。

而除了桃園楊梅外，臺慶科在江蘇崑山及泗洪也有廠區，以產值來看，泗洪占 7 成、昆山 1 成、台灣楊梅 2 成，但因為今年擴產多集中在台灣，預計到年底產值比重將超過 2 成。

若以臺慶科上半年產品營收占比來看，積層晶片電感及磁珠 18.1%，繞線電感 19%，一體成型功率電感 37.3%，共模濾波器 7.4%，網路變壓器 17.7%；從應用比重來看，今年上半年電腦占比約 36%，網路通訊設備為主的通訊電子占比約 30%，消費電子占比約 12%，車用電子占比約 15%。