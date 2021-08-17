〈陸港盤後〉經濟展望差 網科再陷監管疑雲 上證帶量下殺2%

周二 (17 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，早盤市場預期中國人行可能釋出流動性，金融類股一度帶動三大指數全數走揚。不過人行公開操作並未大幅釋出資金，再加上中國政府恐再加強監管網科業，引爆一波資金出逃賣壓，白酒、半導體類股成為重災區。

再加上外資紛紛出具報告下調今年中國經濟成長預期，導致午盤後 A 股三大指數持續向下探底，終場收在今日相對低點。

成交金額方面，滬深兩市成交金額達人民幣 1.31 兆元，日增 4%，已經連續 20 個交易日破兆。

港股方面，中國市場監管總局針對「禁止網路不正當競爭行為」向大眾徵求意見，意味著在調查後中國有可能推出新一波的監管政策，利空消息導致恒指開低。

隨後網科股賣壓漸漸增加，再加上 A 股也向下探底，促使恒指跌幅逐漸擴大，終場跌破 26000 點大關。

科技類股則再度成為市場提款機，當中以網科概念股賣壓最為沈重，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 8.4%、網易 (9999-HK) 大跌 5.6%、百度 (9888-HK) 重挫 5.4%、騰訊 (700-HK) 崩跌 4.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 大跌 4.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 2%，報 3446.98 點；科創 50 指數大跌 2.5%，報 1509.25 點；深證成指下跌 2.33%，報 14350.65 點；創業板指收黑 2.34%，報 3224.15 點。

恒生指數下跌 1.66%，報 25745.87 點、恒生科技指數大跌 3.13%，報 6218.89 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 14.75 億元，其中滬股通買超人民幣 5.9 億元，深股通買超人民幣 8.85 億元。

法人觀點

國泰君安指出，7 月多項經濟數據不如預期，市場擔憂今年中國經濟成長恐出現下滑風險。經濟數據顯示，需求和供給雙雙走弱，因此預期中國政府在下半年將推出一波刺激經濟政策，至於貨幣政策則預估維持寬鬆。

因此，基建投資特別是新基建相關的方向，有可能成為未來市場資金追逐焦點。短線應觀察指數下跌的動能是否有所舒緩，但不建議投資人盲目搶反彈。