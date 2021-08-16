【永豐期貨】台股失守半年線但外資反買 空方留意短彈風險

期貨走勢

台指期週一下跌 162 點至 16774 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 84.77 點，電子期逆價差擴至 - 4.1 點，金融期逆價差擴至 - 6.81 點。現貨部分，三大法人賣超 7.64 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2952 口至 - 15684 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 4013 口至 - 28069 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1458 口至 - 16454 口。

8/16 週一日韓股市率先偏弱走跌，帶動台指期較夜盤跳低開出，雖然 9:00 現貨開盤後有買盤拉抬，但電子、金融、航運、鋼鐵等族群均相繼出現賣壓，台股小幅翻紅隨即再度向下走軟，盤面上台積電成為撐盤要角，終場小漲 0.52%。但鴻海、聯發科跌幅分別高達 1.38%、0.99%，壽險雙雄富邦金、國泰金也分別有 2.05%、1.27% 的跌幅，而航運、鋼鐵業的平均表現則分別都有 1% 以上的跌幅。終場加權指數下跌 0.73% 至 16858.77 點。整體而言，台股延續量縮續跌格局，由於已跌破半年線支撐，技術面由空方掌握發球權，不過外資今日籌碼反而較為偏多，空方操作者仍需留意短彈風險，並做好停利計畫。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 降至 0.85。買權平均隱含波動率由 14.6% 升至 20.37%，賣權平均隱含波動率由 17.8% 升至 24.47%，買賣權皆升。整體選擇權籌碼面顯示市場避險情緒升溫。 (永豐期貨研調)

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