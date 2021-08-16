振樺電三大事業回溫 全年營收估增10-15%

振樺電 (8114-TW) 今 (16) 日召開法說會，在三大事業需求強勁、訂單排到年底，加上新專案帶動下，公司看好，第四季起營運將顯著成長，全年營收估成長 10-15%，獲利重返 2019 年水準，明後年營收目標雙位數成長。

振樺電表示，隨著歐美逐步解封帶動需求恢復，POS、KIOSK 以及子公司瑞傳的工業電腦業務重返成長，下半年缺料問題緩解，第四季起又有專案大單挹注下，營運逐步重返疫情前的狀態。

根據振樺電內部預估，全年 POS 及 KIOSK 事業群今年營收可望成長達 30%，瑞傳的工業電腦 10-15%；但考量到匯率影響，整體營收估成長 10-15%；獲利則可望回到 2019 年 4.59 億元、每股純益 6.13 元的水準。

毛利率方面，零組件缺料以及漲價導致成本上漲，振樺電表示，POS 機產品能調漲反應部分成本，但 KIOSK 及瑞傳則需視專案及訂單規模，反應空間相對有限，但整體毛利率可望維持第二季 36% 上下。

展望明年，由於新客戶以及設計專案陸續導入，振樺電認為，三大事業群成長動能樂觀，明後年以營收成長雙位數為目標。

而針對華碩 (2357-TW) 入股瑞傳後雙方合作狀況，振樺電表示，下半年開始協助華碩生產伺服器主板，在零組件缺貨問題上，華碩也有給予協助，相關效益逐步浮現。

振樺電第二季每股純益 1.17 元，較首季 0.52 元倍增、上半年來到 2.69 元，也較去年同期顯著成長；累計前 7 月營收 48.23 億元，年增近 1 成。