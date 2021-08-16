國際疫苗「少量多餐」到貨 陳時中：很快開放至20多歲接種

食藥署今 (16) 日宣布，完成高端生產的 4 批新冠肺炎疫苗審查與檢驗，並核發封緘證明書，共計 26 萬 1766 劑，累計已有逾 61 萬劑可供接種；疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很快會開放給 20 幾歲的年輕人施打，國際疫苗也將來得再頻繁一點，像是「少量多餐」。

陳時中接受廣播節目專訪，談及許多年輕族群抱怨苦等不到疫苗，他表示，若是不選疫苗廠牌，預計第六輪高端疫苗開打可提供逾 60 萬劑，檢驗順利的話數量會更多，有機會降到 20 幾歲的族群。

第七輪 AZ 疫苗已經打到 38 歲左右，也希望盡快將年齡層向下開放；至於莫德納疫苗，則是會晚一點。

莫德納 COVID-19 疫苗共 24 萬 9600 劑，已於 15 日傍晚自歐洲空運抵台入庫，食藥署完成冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品攜回實驗室進行檢驗。

近來我國自行採購的國際疫苗接續到貨，陳時中指出，有點像是「少量多餐」，陸續來一些，速度也會再更頻繁一點，但現在國際又開始搶疫苗，多國宣布要打第三劑，讓疫苗供貨再度緊張。

陳時中表示，疫苗是必要的，但不是萬靈丹，疫苗有很大的好處，目前都看得很清楚，可使重症及死亡率相對降低，但要減少染疫率，還是要靠基本防護做好。