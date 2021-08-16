新冠疫苗第六輪預約登記平台塞車 半小時內湧近8萬人

第六輪疫苗今 (16) 日早上 10 點開放預約就出現平台塞車現象，負責規劃平台的關貿對此回應，主要是早上流量過大所致，光是半小時內就湧入 7.8 萬人次預約，因此啟動流量管制，導致平台速度變慢。

關貿表示，今天開跑的第六輪疫苗預約早上 10 點開跑，光是 1922 平台在一分鐘內就有 4.2 萬人搶著上網登記預約，為避免人流瞬間湧入導致平台癱瘓，平台隨即啟動流量管制，讓部分流量需等待才能進入平台，藉以確保運營正常。

根據關貿統計，光是到上午 10 時 30 分，半小時內就有 78279 人預約接種。而平台在流量管制措施取消後也都持續正常運作。

關貿強調，網頁運作緩慢導致民眾無法即時進入平台，主因是平台剛開放時便湧入超過 4 萬多民眾進行預約，平台為維持正常運作，自動開啟流量管制，讓各申請管道而來的流量都能分批、依序地進入，維持平台運營不至癱瘓。

關貿指出，網頁速度緩慢的情形在 10 點 30 分民眾預約造訪數下降、流量管制取消後，平台也都一切正常運作，並無當機的狀況。

COVID-19 公費疫苗預約平台今展開第 6 輪預約接種，自 16 日 10 時開放預約，於 18 日中午 12 時截止，施打期間預計為 8 月 23 日至 8 月 29 日。